Закрытые рынки: фермеры не могут реализовать продукцию, в магазинах возможен дефицит

В то время как Минздрав только утвердил условия рыботы рынков, Всеукраинская аграрная рада заявляет, что средние и малые фермеры 70-80% своей продукции реализовывают на продовольственных рынках, а после их закрытия аграриям негде продать товар.

Об этом сообщил Українським Новинам заместитель главы ВАР Михаил Соколов.

"Закрытие рынков привело к тому, что фермерам просто стало некуда девать продукцию. Это критически, потому что, когда вы не можете продать то, что производите, вы теряете этот продукт", - сказал он.

По словам Соколова, основным каналом реализации продукции для средних и малых фермеров были рынки, что составляло 70-80%.

В то же время такое количество нереализованной на рынках продукции нет возможности ни направить на другие каналы реализации, ни держать в хранилищах.

"Фермеры, которые производят конечный продукт для потребителя (овощи, фрукты, зелень), если это средние и малые хозяйства, делают это в таком объеме, который невозможно продать через сеть", - прокомментировал Соколов.

Кроме того, небольшие локальные производители молока и мяса также предпочитали ориентироваться на рынки, а не на мясокомбинаты.

По мнению Соколова, торговые сети заинтересованы в работе с крупными фермерами, которые могут закрыть их потребности.

Однако он отметил, что переход потребителя с рынков в сети может привести к дефициту продукции последних, поскольку магазины не смогут сразу обеспечить выросший спрос.

Соколов считает, что протесты фермеров в Херсонской области могут стать первым звонком для властей в случае нерешения проблемы.

Как сообщали Українськi Новини, рынкам будут ежедневно обновлять разрешение на работу.

Мэр Львова Андрей Садовый поддерживает открытие продуктовых рынков во время карантина.