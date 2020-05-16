Нічні заморозки посеред травня негативно позначаться на врожаї овочів. Експерти дали прогноз

Нічні заморозки, які вдарили по Україні в середині травня можуть негативно вплинути на картоплю та інші овочі, які вже встигли зійти. Про це коментарі Agravery.com розповіла начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

В ніч з 13 на 14 травня в Київській області були зафіксовані заморозки на грунті та на рівні 2 см над її поверхнею, що може негативно позначитися на всходе овочів.

А ось для польових культур, такі заморозки обійдуться без значних негативних наслідків, за умови якщо вони не будуть тривалими.

"На заході України від заморозків постраждали Рівненська, Волинська, Тернопільська, Львівська та Хмельницька області, де мінусова температура була зафіксована в повітрі. Наслідки заморозків проявлять себе через кілька днів. Зараз можна говорити про те, що саджанці помідорів і перцю замерзли", - коментує Адаменко.

За її словами, заморозки, які зафіксовані в повітрі, також негативно позначаться на плодових культурах. Зокрема, у Житомирській області частково підмерзли зав'язі плодових дерев.

"В подальшому на території України заморозків не прогнозується. Однак, до 17 травня частково по всіх регіонах України пройдуть дощі", - зазначила фахівець.

Як повідомляли Українські Новини, через сильні квітневі заморозки Україна може залишитися без вишні та персика.

Тим часом синоптики прогнозують влітку аномальну спеку та посуху з дощами.