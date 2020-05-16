підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Нічні заморозки посеред травня негативно позначаться на врожаї овочів. Експерти дали прогноз
16 травня 2020, субота, 13:36 8
Економіка 2020-05-16T14:30:02+03:00
Українські Новини
Нічні заморозки посеред травня негативно позначаться на врожаї овочів. Експерти дали прогноз

Нічні заморозки посеред травня негативно позначаться на врожаї овочів. Експерти дали прогноз

Анна Рудык
Заморозки, погода в Україні, погода в Карпатах, Картопля
Картопля. Фото: pixabay
Картопля. Фото: pixabay

Нічні заморозки, які вдарили по Україні в середині травня можуть негативно вплинути на картоплю та інші овочі, які вже встигли зійти. Про це коментарі Agravery.com розповіла начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

В ніч з 13 на 14 травня в Київській області були зафіксовані заморозки на грунті та на рівні 2 см над її поверхнею, що може негативно позначитися на всходе овочів.

А ось для польових культур, такі заморозки обійдуться без значних негативних наслідків, за умови якщо вони не будуть тривалими.

"На заході України від заморозків постраждали Рівненська, Волинська, Тернопільська, Львівська та Хмельницька області, де мінусова температура була зафіксована в повітрі. Наслідки заморозків проявлять себе через кілька днів. Зараз можна говорити про те, що саджанці помідорів і перцю замерзли", - коментує Адаменко.

За її словами, заморозки, які зафіксовані в повітрі, також негативно позначаться на плодових культурах. Зокрема, у Житомирській області частково підмерзли зав'язі плодових дерев.

"В подальшому на території України заморозків не прогнозується. Однак, до 17 травня частково по всіх регіонах України пройдуть дощі", - зазначила фахівець.

Як повідомляли Українські Новини, через сильні квітневі заморозки Україна може залишитися без вишні та персика.

Тим часом синоптики прогнозують влітку аномальну спеку та посуху з дощами.

Більше новин про: Заморозки погода в Україні погода в Карпатах Картопля

Європу посеред травня накрили снігопади...
Місцями заморозки та пориви вітру. Прогноз погоди ...
Урожай картоплі в Україні знизився на 10% в 2019...
Мокрий сніг, дощі і пориви вітру до 20 м/с: україн...
У Києві за добу в три рази збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
З понеділка МОЗ почне тести на антитіла до коронавірусу
Новини
Україна повинна накопичувати фінансовий ресурс для зняття з експлуатації блоків АЕС, - Ольга Буславець 14:05
У клініці Biotex розповіли, в яких умовах утримуються діти від сурогатних матерів 13:55
Нічні заморозки посеред травня негативно позначаться на врожаї овочів. Експерти дали прогноз 13:36
Мінекоенерго закликав АМКУ стежити за дотриманням конкуренції на ринку електроенергії 12:55
У Києві за добу в три рази збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 12:30 Інфографіка
більше новин
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова 10:08
В "Екополісі ХТЗ" Ярославського оселиться китайська інноваційна корпорація ZTE 16:56
"Укравтодор" може очолити запорізький губернатор Віталій Туринок, - ЗМІ 10:09
У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ 18:26
більше новин
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї 13:57
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області 12:57 Документ
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У Дарницькому будинку-інтернаті стався спалах коронавірусу, - Кличко 15:36
більше новин
В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok