Влада не знає як обсервацію в Україні проходять іноземці

Влада не тільки не може розповісти, як на практиці забезпечується обов'язкова обсервація, але й не веде облік іноземців, які проходили або проходять обсервацію в Україні, та не знає, за чий рахунок покриваються відповідні витрати.

Про це сказано у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин.

"В обсерваторах перебуває 397 осіб. Інформація щодо їхнього громадянства в МОЗ України відсутня", - відповіло міністерство на питання про те, скільки іноземців були госпіталізовані до ізоляторів на території України.

У лютому-березні в Нових Санжарах (Полтавська область) на обсервацію були поміщені 27 іноземців, евакуйованих з Китаю.

З березня через закриття кордонів багато країн, включаючи Україну, допомагали одна одній з вивезенням громадян з-за кордону, при цьому Кабінет Міністрів зобов'язав усіх, хто в'їжджає в Україну, обов'язково проходити 14-денну обсервацію у спеціальних ізоляторах.

Однак, чи були в Україні госпіталізовані інші іноземні громадяни, крім 27 вищевказаних, влада не знає.

Також вона не змогла відповісти на запитання про те, хто оплачував обсервацію вказаних іноземців і можливо інших, та скільки це коштувало.

Так, Міністерство закордонних справ відповіло, що не володіє такою інформацією, оскільки вона знаходиться в сфері компетенції інших центральних органів виконавчої влади, та рекомендувало звернутися до МОЗу, Державної прикордонної служби та Міністерства інфраструктури.

Кабмін офіційно перенаправив зазначені питання до МОЗ, Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Міністерства фінансов.

Одначе МВС відповіло, що не є розпорядником запитуваної інформації та перенаправило запит до Держприкордонслужби і Державної міграційної служби.

"В Адміністрації Держприкордонслужби облік зазначених у вашому запиті питань не передбачено", - відповіла ДПСУ.

Міграційна служба в порушення закону "Про доступ до публічної інформації" не надала відповідь взагалі.

"Мінфін не володіє затребуваними даними, оскільки постановою Кабміну, якою врегульовано питання обсервації (ізоляції) осіб, отримання Мінфіном зазначеної інформації не передбачено", - відповіло міністерство.

Тільки Міністерство розвитку громад і територій підтвердило, що разом з МОЗ та Міністерерством інфраструктури має бути розпорядником цієї інформації, але не має її у своєму розпорядженні.

"Госпіталізація до обсерваторів або ізоляторів осіб забезпечується в межах компетенції Мінінфраструктури, Мінрегіоном та МОЗ. Разом з тим у порядку проведення обов'язкової госпіталізації, затвердженому постановою Кабміну, не визначені повноваження Мінрегіону в частині запитуваної вами інформації", - сказано у відповіді.

При цьому Мінінфраструктури заявило, що поставлені запитання не належать до його компетенціі.

Таким чином, в Україні ніхто не веде облік іноземців, які проходять обов'язкову обсервацію на її території, та не може відповісти, з яких джерел вона оплачується.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 березня Україна закрила багато пунктів пропуску на кордоні, а з 28 березня Україна повністю закрила кордон для будь-якого пасажирського сполучення.

З 29 березня українців зобов'язали по поверненню з-за кордону обов'язково проходити двотижневу обсервацію. При цьому більше сотні тисяч тих, хто повернувся до 29 березня обсервацію не проходили. Всі відомі випадки обсервації стосуються тільки тих українців, яким держава допомагала евакуюватися літаками.

Влада відразу визнала, що в Україні недостатньо місць для обсервації, щоб евакуювати всіх відразу, тому вирішили евакуювати українців поступово з урахуванням готовності медичної системи до їх ізоляції. Потім влада вирішила проводити ротації в обсерваторах. Уже наприкінці квітня влада вирішила, що обсервацію будуть проходити тільки ті, у кого немає смартфонів. Дотримання самоізоляції інших удома контролюється за допомогою мобільного додатку "Дія".