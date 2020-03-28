Сегодня Украина закрывает границы на въезд и выезд из-за коронавируса

Сегодня, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Речь идет о любых пассажирских перевозках через границы страны.

Это связано с источником попадания коронавируса в Украину из-за потока граждан из-за границы.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел (МВД) запретить пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса. Он заявил, что в последние недели единственным источником попадания коронавируса в Украину были вернувшиеся из-за границы граждане.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров, как и анонсировал, продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля. Решение предусматривает продолжение действия карантина с 3 апреля до 24 апреля и введение чрезвычайной ситуации во всех регионах Украины сроком на 30 дней.