Всім, хто повернувся з-за кордону, будуть робити ПЛР тести на 5 день

Українцям, поміщеним на обсервацію після повернення з-за кордону, будуть проводити тест полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на коронавірус на 5-й день після вильоту, і в разі негативного результату відпустять у самоізоляцію.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"(На) щоденній селекторній нараді президента Володимира Зеленського з представниками уряду і державних відомств, залучених до запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19... додатково обговорили процедуру ротації осіб, які прибувають на обсервацію. Було вирішено, що їм будуть робити ПЛР тести на п'ятий-шостий день після вильоту. При негативному результаті, тобто при відсутності інфікування коронавірусом, людей будуть відправляти на самоізоляцію додому", - сказано в ньому.

У ході наради голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко поінформував, що пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - що в умовах карантину зменшилася кількість злочинів та дорожньо-транспортних пригод.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, розпочнеться з квітня.

Як повідомляли Українські Новини, 61 установа підготовлено для обсервації українців, що прибувають з-за кордону. Всі, хто повернеться після 28 березня, пройти обов'язкову 2-тижневу обсервацію.

Раніше повідомлялося про те, що за минулу добу в Україну повернулися 4,8 тисяч громадян.