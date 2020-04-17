За обсервацію держбюджет компенсував 3 млн, інші витрати – на громадянах і місцевих бюджетах

З державного бюджету було компенсовано 3 млн гривень на обсервацію в медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари" (Полтавська область) громадян, евакуйованих з Ухань (Китай), а обсервація інших українців, які прибувають з-за кордону, проходить за рахунок місцевих бюджетів та власних коштів громадян, проте скільки осіб їй підлягають та проходять її, скільки місць забезпечено в обсерваторах та скільки коштує їх утримання, уповноважені органи центральної влади відповісти не могжуть.

Про це свідчать їхні відповіді на запит Українськіх Новин.

"З резервного фонду держбюджету МВС виділено 3 млн гривень (для ДСНС - 360,4 тис. гривень та Нацгвардії - 2 млн 645 тис. гривень) на відшкодування витрат із забезпечення обсервації громадян України та членів їх сімей, евакуйованих з провінції Хубей", – йдеться у відповіді Міністерства фінансів.

Обсервація цих громадян завершилася ще 5 березня, після чого Україна оголосила про закриття кордону, а 29 березня Кабінет Міністрів зобов'язав усіх, хто прибуває з країн з місцевою передачею коронавірусу, проходити обов'язкову двотижневу обсервацію після повернення.

Агентство поцікавилося у відповідальних органів, скільки людей приїхали з-за кордону з дати набрання рішенням чинності та чи проходять вони обсервацію, скільком ще вона знадобиться, та скільки місць для її проходження створено.

Також агентство цікавилося обсягом коштів для забезпечення обсерваціі та джерелом їх фінансування.

"З моменту впровадження урядом України тимчасових обмежень, пов'язаних із запобіганням поширенню на території України COVID-19, в Україну повернулось понад 140 тисяч громадян, які вимушено перебували за кордоном. У закордонних дипломатичних установах зареєструвалось понад 14 тисяч громадян, які виявили бажання повернутися в Україну", – повідомило Міністерство закордонних справ дані на 10 квітня.

У свою чергу Державна прикордонна служба повідомила, що з 29 березня до 7 квітня пропустила в Україну майже 70 тис. громадян і видала майже 50 тис. інформованих згод з нагадуваннями щодо проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.

Скільки з цих громадян пройшли або проходять обсервацію, як і те, скільки місць для проходження обсервації створено, агентству не зміг повідомити жоден з органів влади.

Держпродспоживслужба за дорученням Київської міської державної адміністрації заявила, що до обсерваторів госпіталізуються тільки ті громадяни, які добровільно на це погодилися через неможливість дотримання вимог самоізоляціі.

Водночас, згідно з постановою Кабміну, добровільна госпіталізація в обсерватор через неможливість дотримання режиму самоізоляції – це одна причина, а обов'язкова госпіталізація через перетин державного кордону – інша.

Підрахунок тих, хто підлягає обсервації влада у Києві не проводить, а питання щодо забезпечення їх місцями в обсерваторах та вартості утримання проігнорувала.

Кабмін переадресував всі запитання міністерствам охорони здоров'я, фінансів та інфраструктури.

Однак МОЗ відмовився відповідати на них, заявивши, що проблеми, які стосуються обсервації, врегульовані постановою уряду від 2 квітня, що не відповідає дійсності та не дає відповідей на зазначені питання.

Кабмін лише 8 квітня затвердив порядок обсервації, який частково прояснює згадані питання.

Після звершення відведеного законом строку на відповідь, після прийняття Кабміном цього порядку, Мінфін повідомив, що витрати на проживання в обсерваторах покриваються за рахунок місцевих бюджетів, в тому числі їх резервних фондів, та можуть бути компенсовані з держбюджету.

"Перебування осіб в обсерваторах (ізоляторах), крім харчування, є безкоштовним. Транспортування осіб від місця обсервації (ізоляції) до місць проживання здійснюється за власні кошти осіб", – сказано у відповіді.

З держбюджету поки що було компенсовано тільки 3 млн гривень за обсерватор у Нових Санжарах, а скільки коштів виділено місцевими бюджетами, Мінфіну не відомо.

"У звітності про виконання місцевих бюджетів відповідна інформація відсутня", – сказано у відповіді.

Мінінфраструктури в порушення закону не відповіло на запит взагалі.

Таким чином, запитання щодо тих, хто потребує, та проходить обсервацію, наявності місць для їх обсервації та її вартості, за два тижні так і залишилися без відповіді уповноважених органів влади.

Як повідомляли Українськi Новини, з 17 березня Україна закрила більшість пунктів пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. З 28 березня Україна повністю закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень. Перетнути кордон можна на автомобілі або пішки.

З 29 березня для українців після повернення з-за кордону обов'язкове проходження 14-денної обсервації. Більше 100 тисяч тих, хто повернувся до 29 березня з-за кордону, не проходили обсервацію. Всі відомі випадки госпіталізації до ізоляторів стосуються тільки тих українців, яким держава допомагала евакуюватися літаками.

Першими під нові правила потрапили евакуйовані з В'єтнаму. 29 березня після прильоту в Бориспіль українці відмовилися від обсервації та прорвалися з аеропорту. 30 березня пасажири рейсу з Катару відмовлялися покидати літак через примусову обсервацію. В результаті з ними вдалося домовитись, однак на наступний день частина з них втекли з-під обсервації.

Влада визнала, що в Україні недостатньо місць для обсервації, щоб евакуювати всіх відразу. Тому тих, хто не встиг повернутися до 28 березня, вирішили евакуйовувати поступово з урахуванням готовності української медичної системи до їх обов'язкової ізоляції. Також влада вирішила проводити ротації в обсерваторах. Зеленський пообіцяв, що 2 тижні всіх тримати примусово не будуть – в обсерваторах ПЛР-тести на коронавірус будуть робити на 5 день.