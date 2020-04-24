Обсервацію будуть проходити тільки ті, у кого немає смартфонів, - Офіс Президента

В той час, як у Ворзелі під Києвом завершилася обсервація українців, які прилетіли з ОАЕ обов'язкову обсервацію в спеціально відведених місцях будуть проходити ті громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону і не мають смартфонів, а інших будуть відправляти на самоізоляцію і контролювати її дотримання з допомогою мобільного додатку "Дія".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційного наради під головуванням Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Лише 10-15% осіб, що подорожують за кордон, не мають смартфонів, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Ці люди будуть проходити обсервацію в класичному форматі - тобто проживати в підготовлених державою приміщеннях. Додаток "Дія" дозволить відбувати два тижні самоізоляції будинку", - сказано в ньому.

У громадян, які повертаються в Україну, будуть перевіряти наявність встановленої програми "Дія" в смартфоні.

За словами Зеленського, це полегшить процес ізоляції і для самих громадян, і для тих, хто їх контролює.

"Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж в обсервації. Нашим поліцейським і лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону", - сказав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що використання програми допоможе потроху організовувати рейси для евакуації українців з-за кордону.

У свою чергу Зеленський вважає, що евакуювати їх необхідно поступово.

"Звичайно, ми повинні допомагати нашим громадянам за кордоном. Комусь потрібна операція, у кого закінчився термін дії візи, у кого закінчилися гроші. Але привозити людей ми повинні в невеликих кількостях і так, щоб це було безпечно для громадян всередині держави. Треба дбати про українців і за кордоном, і вдома", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закрила більшість пунктів пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. З 28 березня Україна повністю закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських повідомлень. Перетнути кордон можна на автомобілі або пішки.

Влада визнала, що в Україні недостатньо місць для обсервації, щоб евакуювати всіх відразу. Тому тих, хто не встиг повернутися до 28 березня, вирішили евакуювати поступово з урахуванням готовності української медичної системи до їх обов'язкової ізоляції. влада вирішили проводити ротації в обсерваторах. Зеленський пообіцяв, що 2 тижні усіх тримати примусово не будуть – в обсерваторах для повернулися з-за кордону ПЛР тести на коронавірус будуть робити на 5 день.