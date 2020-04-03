Евакуація українців залежить від наявності місць для обсервації, - Кулеба

У зв'язку з карантином через коронавіруса і обов'язкової обсервацією, 8,85 тис. українців за кордоном вимагають негайного повернення додому. Але їх евакуація буде залежати від наявності місць для обсервації.

Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"За допомогою до закордонних дипломатичних установ України звернулися 13 787 громадян України... З них 8 538 наполягають на поверненні в Україну як можна швидше. Це реальна кількість людей, які потребують евакуації", - сказав він.

На даний момент у 140 з цих людей є проблеми з житлом.

"Ми намагаємося їм максимально допомагати. У нас є випадки, коли виходить завдяки співпраці з місцевим бізнесом або церквою вирішувати питання проживання. Зокрема в Іспанії завдяки взаємодії з церквою вдалося розмістити групу українців на території монастиря... 10 громадян посольство в Аргентині змогло розмістити на базі відпочинку, щоб вони жили в гідних умовах, поки не з'явиться можливість повернутися додому", - розповів Кулеба.

З українцями за кордоном, які чекають евакуації, МЗС проводить роз'яснювальну роботу про необхідність проходження обсервації після повернення в Україну.

"Повернення в Україну, організація цих рейсів буде прив'язана до спроможності України забезпечити обсервацію тих громадян, які повертаються. Тобто, умовно кажучи, є у нас тисячі місць для обсервації - ми спланували рейс на тисячу чоловік і вони приїхали. Коли вони пройшли обсервацію або у нас з'явилися додаткові місця - ми спланували додатково і привезли додатково людей", - пояснив міністр.

Переліку пріоритетних країн, з яких необхідно евакуювати громадян, за його словами, немає.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закрила більшість пунктів пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення, а з 28 березня повністю закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень.

Перетнути кордон можна на автомобілі або пішки.