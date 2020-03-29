Українці, які повернуться в країну після 28 березня, повинні пройти двотижневу обсервацію, - Зеленський

Українці, які повернуться з-за кордону після 28 березня, повинні пройти обов'язкову 2-тижневу обсервацію.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передають Українські Новини.



"Серед іншого вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня. Їх подальше повернення - літаком, поїздом, автобусом, машиною або пішки - має бути максимально безпечним для оточуючих, а значить передбачати обов'язкову двотижневу обсервацію", - сказав Зеленський.



Він повідомив, що зараз готується перелік відповідних локацій, якими, зокрема, можуть стати готелі, з якими досягнуті попередні домовленості.



Зеленський підкреслив, що кожна локація для обов'язкової обсервації буде підготовлена в суворій відповідності з вимогами Міністерства охорони здоров'я.







Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що тих українців, які не встигнуть повернутися з-за кордону до 28 березня, будуть поступово евакуювати, але з урахуванням епідеміологічної ситуації в місцях їх перебування і готовності української медичної системи до їх обов'язкової ізоляції. Зеленський сказав, що таких українців близько 17 тис.



Крім того, українці, які прилетіли з В'єтнаму, відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту.