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29 березня 2020, неділя, 23:09 8
Суспільство 2020-03-30T00:30:02+03:00
Українські Новини
Українці, які повернуться в країну після 28 березня, повинні пройти двотижневу обсервацію, - Зеленський

Українці, які повернуться в країну після 28 березня, повинні пройти двотижневу обсервацію, - Зеленський

Валерия Драгомирова
Карантин, Володимир Зеленський, Відеозвернення, обсервація

Українці, які повернуться з-за кордону після 28 березня, повинні пройти обов'язкову 2-тижневу обсервацію.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Серед іншого вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня. Їх подальше повернення - літаком, поїздом, автобусом, машиною або пішки - має бути максимально безпечним для оточуючих, а значить передбачати обов'язкову двотижневу обсервацію", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що зараз готується перелік відповідних локацій, якими, зокрема, можуть стати готелі, з якими досягнуті попередні домовленості.

Зеленський підкреслив, що кожна локація для обов'язкової обсервації буде підготовлена в суворій відповідності з вимогами Міністерства охорони здоров'я.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що тих українців, які не встигнуть повернутися з-за кордону до 28 березня, будуть поступово евакуювати, але з урахуванням епідеміологічної ситуації в місцях їх перебування і готовності української медичної системи до їх обов'язкової ізоляції. Зеленський сказав, що таких українців близько 17 тис.

Крім того, українці, які прилетіли з В'єтнаму, відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту.

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