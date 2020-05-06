В Україні відкрилося більше 50% продовольчих ринків, — Мінекономіки

Після того, як Кабмін дозволив роботу ринків під час карантину, в Україні відкрилася велика половина всіх продовольчих ринків.

Про це йдеться в повідомленні міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

"З 30 квітня є дозвіл на роботу продовольчих ринків і на сьогодні в Україні відкрилася велика половина ринків (469 ринків з 872)", - йдеться в повідомленні.

Також нагадується, що з 11 травня буде відновлена робота торговельного та побутового обслуговування громадян, робота підприємств громадського харчування на винос, робота літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

З 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек.

Також зможуть працювати салони краси і перукарні.

Крім того, з 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Раніше в МОЗ оприлюднили рекомендацій для підприємств, яким дозволено працювати з 11 травня.