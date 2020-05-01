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01 мая 2020, пятница, 18:59 2416
Общество 2020-05-01T19:33:06+03:00
Українські Новини
Уголовная ответственность и первые нарушения: как начали работу рынки в Украине

Уголовная ответственность и первые нарушения: как начали работу рынки в Украине

Ирина Николенко
Рынок, Карантин, Рынки, Нацполиция, карантин в Украине, продовольственные рынки
Открытие рынков с 1 мая. Фото: payspace
Открытие рынков с 1 мая. Фото: payspace

После того, как Кабмин разрешил возобновить работу рынков с 1 мая, начали открываться торговые площади. По всей Украине начинают работать рынки, а также киоскы с кофе и прессой, передают Українські Новини.

В Киеве агропродовольственные рынки будут открывать постепенно при условии обеспечения карантинных правил. Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета. Сейчас в столице работает только оптовой рынок "Столичный".

С сегоднешнего дня в Хмельницком возобновили работу продуктовые рынки. Также  в городе разрешили работать кофейным киоскам и по продаже прессы. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого городского совета на странице в Facebook. С 12 мая работу могут возобновить парикмахерские, салоны красоты, косметологические кабинеты, но для них установят особые карантинные требования.

В Черкассах местные власти разрешили возобновить работу продуктовых рынков, но и непродовольственных товаров, строительных магазинов, а также  мастерским по ремонту обуви, одежды, салонов красоты, летним площадкам заведений ресторанного хозяйства. Это решение приняли  на заседании исполнительного комитета Черкасского городского совета 30 апреля. Об этом сообщает издание "Страна.ua". В связи с ослаблением карантина, полиция Черкасской области сегодня начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

Решение об открытие объектов торговли и сферы услуг. Фото: Страна.uaРешение об открытие объектов торговли и сферы услуг. Фото: Страна.ua

В Полтаве сегодня утром возобновил работу "Центральный рынок", а также в городах области – Лубны и в Гребинке. Как сообщает издание "Зміст", на каждом из них работает по 2 инспектора, которые уже обнаружили нарушения, в частности – температурного скрининга.

Во Львове открылись все 25 продовольственных рынка, об этом сообщает издание "ZAXID.NET". Соблюдение карантинных норм будет контролировать администрация, а на территории торговых площадей находяться полицейские.

Возобновили работу и в Запорожье. В городе открыли два рынка "Крытый" и "Центральный".

Сегодня заработал "Житний" рынок и в Житомире. Первый день торговли начали с продаже мяса, рыбы и овощей.

В Госпотребслужбе напоминают о правилах карантинных норм:

  • Для работы рынка нужна регистрация агропродовольственного рынка как оператора пищевых продуктов;
  • Вход на рынок разрешается только в медицинской маске или респираторе;
  • Обязательно прохождение бесконтактного температурного скрининга;
  • На входе и въезде должны быть диспенсеры с антисептиками;
  • На территории в 10 кв.м. торгвоой площади одновременно может быть только 1 покупатель;
  • Между продавцами должна быть дистанция не менее трех метров. А торговые места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);
  • Обязательно дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа, а после рабочего дня – всего торгового места;
  • Запрещается стихийная торговля возле территории рынка;
  • Также нужно постоянно информировать посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать.

Ранее Українські Новини сообщали, какие правила нужно соблюдать при открытие рынков. А также когда и какие продовольственные рынки начнут работать в Киеве.

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Уголовная ответственность и первые нарушения: как начали работу рынки в Украине
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