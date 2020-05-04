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04 травня 2020, понеділок, 22:47 14
Суспільство 2020-05-05T00:30:01+03:00
Українські Новини
Втрьох і в масках: як безпечно відвідувати парки та зони відпочинку після ослаблення карантину

Втрьох і в масках: як безпечно відвідувати парки та зони відпочинку після ослаблення карантину

Надежда Комендантова
Карантин, МОЗ, Коронавірус, Послаблення карантину, послаблення карантинних заходів
Карантин.
Карантин.

В той час, як з 11 травня в рамках ослабения карантину в Україні відкриють парки, сквери і зони відпочинку, Міністерство охорони здоров'я має намір рекомендувати знаходиться в зонах відпочинку групами не більше 3 осіб.

Проект відповідних рекомендацій оприлюднений для громадського обговорення згідно з розпорядженням головного державного санітарного лікаря №31 від 4 травня, передають Українські Новини.

Згідно проекту, відвідувачі таких зон відпочинку, як парки, сквери, сади, оранжереї і музеї під відкритим небом, відкриті спортивні майданчики, лісопаркові і прибережні зони, повинні користуватися засобами профілактики коронавірусної інфекції.

Дозволяються індивідуальні пробіжки і заняття спортом за умови дотримання соціальної дистанції.

Адміністрація зон відпочинку повинна буде забезпечити роботу туалетів, наявність антисептиків при вході в них і регулярну дезінфекцію вбиралень.

Також адміністрації потрібно буде не допускати функціонування зон, яких не торкнулося пом'якшення карантину, не допускати проведення масових заходів, роботу атракціонів.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

План Кабміну щодо виходу з карантину (Для збільшення натисніть на картинку)План Кабміну щодо виходу з карантину (Для збільшення натисніть на картинку)

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек. Також  зможуть працювати салони краси і перукарні. Крім того,  адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Уряд продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

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