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30 березня 2020, понеділок, 15:10 19
Медицина 2020-03-30T17:15:03+03:00
Українські Новини
Рада дозволила використовувати незареєстровані в Україні ліки для лікування коронавіруса

Рада дозволила використовувати незареєстровані в Україні ліки для лікування коронавіруса

Валерия Драгомирова
Бюджет, Верховна Рада, Держбюджет, Держбюджет-2020, зміни до держбюджету
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Верховна Рада направила на повторне перше читання зміни до держбюджету на 2020 рік, які планувала розглянути на сьогоднішньому позачерговому засіданні і які напередодні розглядав Кабмін.

За прийняття в першому читанні законопроєкту №3279 проголосували 223 депутати, а за направлення його на повторне перше читання - 273 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Депутати не підтримали прийняття в першому читанні зміни до держбюджету, однак погодилися направити його на повторне перше читання.

Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 122,945 млрд гривень і збільшити витрати на 79,215 млрд гривень.

Так, доходи держбюджету планувалося урізати з 1 095,580 млрд гривень до 972,635 млрд гривень, при цьому доходи загального фонду держбюджету планується скоротити з 975,170 млрд гривень до 853,394 млрд гривень, спецфонду - з 120,409 млрд гривень до 119,241 млрд гривень.

Витрати держбюджету планується збільшити з 1 184,010 млрд гривень до 1 263,225 млрд гривень: видатки загального фонду - з 1 052,678 млрд гривень до 1 133,065 млрд гривень, спецфонду скоротити з 131,331 млрд гривень до 130,160 млрд гривень.

Надання кредитів з держбюджету планується скоротити на 20 млн гривень до 15,2 млрд гривень.

Граничний розмір дефіциту держбюджету планується збільшити в 3,1 рази з 96,275 млрд гривень до 298,404 млрд гривень (дефіцит загального фонду держбюджету планується збільшити на 202 млрд гривень).

Як повідомляли Українські Новини, раніше депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") повідомив, що Кабінет Міністрів обговорював з керівництвом Верховної Ради зменшення доходів держбюджету на 115 млрд гривень і збільшення витрат на 96 млрд гривень, а збільшення дефіциту держбюджету майже в 4 рази.

Крім того, зміни передбачали значне зменшення фінансування Міноборазованія, витрати на патріотичне кіно пропонувалося припинити.

Кабмін також пропонував скоротити фінансування Українського культурного фонду на 89,3% і Українського інституту книги - на 85,4%.

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