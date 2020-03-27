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27 марта 2020, пятница, 13:38 115
Кабмин 2020-03-27T13:38:49+02:00
Українські Новини
Кабмин хочет прекратить финансирование патриотического кино

Кабмин хочет прекратить финансирование патриотического кино

Елена Новикова
Кабинет Министров, Госбюджет, Госагентство Украины по вопросам кино, Госбюджет-2020, Патриотическое кино
Кинохлопушка. Фото: pixabay
Кинохлопушка. Фото: pixabay

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде обнулить финансирование производства патриотического кино и сократить финансирование Государственного агентства по вопросам кино на 752,2 млн гривен с 776 млн до 23,4 млн, в то время, как Кабмин предлагает увеличить финансирование Министерства внутренних дел на 9 млрд гривен.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которого располагают Українськi Новини.

В принятом парламентом 14 ноября госбюджете на 2020 год предусматривалось финансирование изготовления и распространения фильмов патриотического направления в размере 50 млн гривен, в то время как в предложенных изменениях таких средств не предусмотрено совсем.

Предлагается также уменьшить финансирование Госкино и вместо запланированных ранее 775,7 млн гривен установить его в размере 23,4 млн гривен, из которых 10,6 млн гривен предназначено на оплату труда сотрудников.

При этом ранее в рамках финансирования Госкино на государственную поддержку кинематографии выделялось 758,3 млн гривен, в предложенных изменениях - 10 млн.

Кроме этого, общее финансирование Министерства культуры, молодежи и спорта предлагается сократить на 8,8 млрд гривен с 15,4 млрд до 6,6 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект изменений Кабмина в госбюджет на 2020 год не является окончательным.

Также 23 марта Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

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