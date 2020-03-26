підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
  • Новини
  • Політика
  • Дороги, освіта і кіно: на яких сферах Кабмін хоче заощадити бюджет
26 березня 2020, четвер, 13:23 15
Політика 2020-03-26T14:45:03+02:00
Українські Новини
Дороги, освіта і кіно: на яких сферах Кабмін хоче заощадити бюджет

Дороги, освіта і кіно: на яких сферах Кабмін хоче заощадити бюджет

Надежда Комендантова
Бюджет, Олексій Гончаренко, Держбюджет-2020
Бюджет. Фото: forex-investor.net
Бюджет. Фото: forex-investor.net

В той час, як парламент пропонує Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень і збільшити витрати на 96 млрд гривень, скоротити витрати з державного бюджету попередньо пропонується на будівництво доріг, підтримку аграріїв, сфери освіти та кіно.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Повністю знищити всі програми розвитку освіти (включаючи програму "Нова українська школа"), регіонального розвитку (ГФРР, субвенція ВІДГ на інфраструктуру, соцэконом), підтримки сільгоспвиробників", - написав він.

Крім того, за словами Гончаренка, Кабмін хоче зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 млрд гривень.

Також планується скасувати підтримку національного кінематографу, театрів, Українського інституту книги.

При цьому в пропонованому урядом документі зменшуються витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю.

Як повідомляли Українські Новини, Гончаренко також зазначив, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Пенсійний фонд (ПФ) заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

Також Кабмін хоче урізати витрати на субсидії на 8 млрд гривень.

Більше новин про: Бюджет Олексій Гончаренко Держбюджет-2020

В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат
Новини
Студенти. Фото: pexels
Студенти будуть здавати іспити і заліки дистанційно, а ГОСы - у звичайному режимі 14:56
На журналіста напали під час зйомки сюжету про продаж медичних масок 14:49
Кабмін попередньо хоче збільшити дефіцит держбюджету майже до 8% 14:48
У Києві дезінфікують понад 11 тисяч багатоповерхівок, - Кличко 14:37
У російського артиста Льва Лещенка діагностували коронавірус, – ЗМІ 14:31
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроєкту про банківську діяльність, - ЗМІ 10:35
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЛР через офіс Джека Ма, - Ярославський 11:31
більше новин
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
більше новин
Зареєстрованих випадків COVID-19 вже майже півмільйона. Дані коронавірусу на 26 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok