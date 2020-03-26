Дороги, освіта і кіно: на яких сферах Кабмін хоче заощадити бюджет

В той час, як парламент пропонує Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень і збільшити витрати на 96 млрд гривень, скоротити витрати з державного бюджету попередньо пропонується на будівництво доріг, підтримку аграріїв, сфери освіти та кіно.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Повністю знищити всі програми розвитку освіти (включаючи програму "Нова українська школа"), регіонального розвитку (ГФРР, субвенція ВІДГ на інфраструктуру, соцэконом), підтримки сільгоспвиробників", - написав він.

Крім того, за словами Гончаренка, Кабмін хоче зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 млрд гривень.

Також планується скасувати підтримку національного кінематографу, театрів, Українського інституту книги.

При цьому в пропонованому урядом документі зменшуються витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю.

Як повідомляли Українські Новини, Гончаренко також зазначив, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Пенсійний фонд (ПФ) заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

Також Кабмін хоче урізати витрати на субсидії на 8 млрд гривень.