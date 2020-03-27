Кабмин хочет сократить финансирование Украинского культурного фонда на 89%, Института книги – на 85%

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского культурного фонда на 89,3% или на 622,6 млн гривен до 74,8 млн и Украинского института книги - на 85,4% или на 129,5 млн до 22,1 млн гривен. В то время, как расходы на субсидии хотят урезать на 8 млрд гривен.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которого располагают Українськi Новини.

В принятом парламентом 14 ноября госбюджете на 2020 год предусматривалось финансирование функционирования Украинского культурного фонда, в том числе осуществление фондом мероприятий по поддержке проектов, в размере 697,4 млн гривен.

Однако, согласно предлагаемым изменениям, предусматривается установить объем финансирования фонда в 74,8 млн гривен.

На обеспечение деятельности Института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы в мире ранее планировалось выделить 151,6 млн гривен, в новых предложениях - 22,1 млн гривен.

Предлагается также уменьшить финансирование поддержки национальных театров на 246,5 млн гривен, с 1,385 млрд гривен до 1,138 млрд гривен.

При этом общее финансирование Министерства культуры, молодежи и спорта (с 23 марта - Министерство культуры и информационной политики) предлагается сократить на 8,8 млрд гривен с 15,4 млрд до 6,6 млрд гривен.

Также на обеспечение работы языкового омбудсмена в 2020 было предусмотрено 17,5 млн гривен, а в новых изменениях предлагается уменьшение бюджета на 1,6 млн гривен до 15,9 млн, из которых 12,2 млн предусмотрено на оплату труда омбудсмена и его секретариата.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект изменений Кабмина в госбюджет на 2020 год не является окончательным.

23 марта Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.