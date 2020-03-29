Рада на внеочередном заседании рассмотрит борьбу с коронавирусом и кадровые изменения в Кабмине

Верховная Рада проведет внеочередное заседание 30 марта для рассмотрения вопросов по борьбе с коронавирусом COVID-2019 и кадровых изменений в составе Кабинета Министров.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал журналистам по итогам совещания руководства Рады с лидерами парламентских фракций и членами Кабинета Министров, передают Українськi Новини.



"На завтра большой перечь вопросов. Сейчас ждем письмо от президента о созыве внеочередной (сессии). С руководителями депутатских фракций и групп было договорено, что внеочередное состоится в 14:00, в 11:00 будет согласительный совет", - сказал он.



По словам Разумкова, заседание состоится в зале пленарных заседаний, оно будет недолгим, а депутатам будут раздавать медицинские маски, очки и перчатки.



Он отметил, что в повестке дня внеочередного заседания значатся проект изменений в государственный бюджет на 2020 год, законопроект №3268 об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19), №3275 об изменениях в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019, законопроекты, связанные с запретом вывоза средств защиты в период карантина, и о возможности комитетам проводить на время карантина заседания в режиме онлайн.



Кроме этого, парламентарии намерены рассмотреть ряд кадровых вопросов по смене членов Кабмина.



Разумков также не исключает проведения еще одного внеочередного заседания для принятия законопроекта о запуске рынка земли и законопроекта о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.



"Возможно (проведение внеочередного заседания для рассмотрения вопросов рынка земли и банков), если будет такое обращение, будем рассматривать, принимать решение", - отметил председатель парламента.



Как сообщали Українськi Новини, Геращенко заявляет, что министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец подали в отставку.



Ранее сообщалось, что Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента.



