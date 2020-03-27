Финансирование Минобразования хотят урезать почти на 6 млрд грн

Министерство образования и науки и комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций выступают против предложений Министерства финансов по сокращению финансирования образования и науки на 5,8 млрд гривен, что повлечет полное сворачивание развивающих программ.

Об этом говорится в сообщении Минобразования, передают Українськi Новини.

"Министерство образования и науки и Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций понимают всю критичность ситуации в стране, сложившейся в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19, однако выступают против предложений Министерства финансов, которые предусматривают полное сворачивание развивающих программ образования и науки", — говорится в сообщении.

Согласно ему, в связи с этим в пятницу, 27 марта, соответствующее совместное письмо было направлено Минфину.

Минобразования и профильный комитет требуют сохранить на развитие программ общим объемом в 1,7 млрд гривен, в том числе грантовое финансирование научных исследований через Национальный фонд исследований в размере 525,5 млн гривен, оставить хотя бы 220 млн гривен из 400 млн гривен на финансирование науки в университетах и 1 млрд из 1,4 млрд на развитие Новой украинской школы.

Как сообщали Українськi Новини, предложения Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, предусматривают уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

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