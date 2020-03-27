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27 марта 2020, пятница, 19:50 280
Финансы 2020-03-27T20:23:46+02:00
Українські Новини
Финансирование Минобразования хотят урезать почти на 6 млрд грн

Финансирование Минобразования хотят урезать почти на 6 млрд грн

Кира Молчанова
Кабмин, Верховная Рада, Госбюджет, Наука, Дефицит госбюджета, Финансирование, Новая украинская школа, Госбюджет-2020
Образование. Фото: studix.eu
Образование. Фото: studix.eu

Министерство образования и науки и комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций выступают против предложений Министерства финансов по сокращению финансирования образования и науки на 5,8 млрд гривен, что повлечет полное сворачивание развивающих программ.

 Об этом говорится в сообщении Минобразования, передают Українськi Новини.

"Министерство образования и науки и Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций понимают всю критичность ситуации в стране, сложившейся в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19, однако выступают против предложений Министерства финансов, которые предусматривают полное сворачивание развивающих программ образования и науки", — говорится в сообщении.

Согласно ему, в связи с этим в пятницу, 27 марта, соответствующее совместное письмо было направлено Минфину.

Минобразования и профильный комитет требуют сохранить на развитие программ общим объемом в 1,7 млрд гривен, в том числе грантовое финансирование научных исследований через Национальный фонд исследований в размере 525,5 млн гривен, оставить хотя бы 220 млн гривен из 400 млн гривен на финансирование науки в университетах и 1 млрд из 1,4 млрд на развитие Новой украинской школы.

Как сообщали Українськi Новини, предложения Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, предусматривают уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского культурного фонда на 89,3% или на 622,6 млн гривен до 74,8 млн и Украинского института книги - на 85,4% или на 129,5 млн до 22,1 млн гривен.

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского культурного фонда и в связи с этим уменьшить бюджет, выделенный на обеспечение языкового омбудсмена.

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского института национальной памяти на 51,8%, или на 67,2 млн гривен со 129,9 млн до 62,6 млн гривен.

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