Появился текст изменений в бюджет, которые сегодня рассмотрит Кабмин

Кабинет Министров, помимо того, что намерен сократить зарплату топ-чиновников, также намерен предложить Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 122,945 млрд гривен и увеличить расходы на 79,215 млрд гривен.

Об этом говорится в сравнительной таблице проекта изменений в госбюджет на 2020 год, который планируется утвердить правительством в воскресенье и текстом которого располагают Українські Новини.

Так, доходы госбюджета планируется урезать с 1 095,580 млрд гривен до 972,635 млрд гривен, при этом доходы общего фонда госбюджета планируется сократить с 975,170 млрд гривен до 853,394 млрд гривен, спецфонда – с 120,409 млрд гривен до 119,241 млрд гривен.

Расходы госбюджета планируется увеличить с 1 184,010 млрд гривен до 1 263,225 млрд гривен: расходы общего фонда – с 1 052,678 млрд гривен до 1 133,065 млрд гривен, спецфонда сократить с 131,331 млрд гривен до 130,160 млрд гривен.

Предоставление кредитов из госбюджета планируется сократить на 20 млн гривен до 15,2 млрд гривен.

Предельный размер дефицита госбюджета планируется увеличить в 3,1 раза с 96,275 млрд гривен до 298,404 млрд гривен (дефицит общего фонда госбюджета планируется увеличить на 202 млрд гривен).

Как сообщали Українські Новини, финансирование Минобразования хотят урезать почти на 6 млрд грн. Также Кабмин хочет вдвое сократить финансирование Института нацпамяти.