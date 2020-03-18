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18 березня 2020, середа, 14:07 29 Доповнено
Верховна Рада і партії 2020-03-18T15:45:02+02:00
Українські Новини
Серед 14 випадків коронавірусу в Україні є депутат, - МОЗ

Серед 14 випадків коронавірусу в Україні є депутат, - МОЗ

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Сергій Шахов, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, коронавірус в Раді
Сергій Шахов. Фото: znaj.ua
Сергій Шахов. Фото: znaj.ua

Депутат Верховної Ради від групи "Довіра" Сергія Шахова, який був відсутній на погоджувальній раді 16 березня засіданні парламенту 17 березня, підтвердили коронавірус, яким у світі за добу захворіли 12 тисяч людей по всьому світу.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebok, передають Українські Новини.

"Взяли аналізи на коронавірус. Сьогодні, тільки сьогодні, уявіть, подзвонили мені з лабораторії і сказали, що підтверджується коронавірус. Хочу відразу зазначити, що це не так страшно, як його малюють", - сказав Шахов.

Депутат додав, що ще не отримав письмового підтвердження про наявність хвороби.

Політик уточнював, що 3 дні тому він почав почувати себе погано і викликав лікарів.

"Відчуваю я себе нормально, почалося все це 3 дні тому. Саме температура почалася, температура 38 і я як нормальний громадянин України викликав лікарів і здав аналізи спочатку на грип. Аналізи показали негативну форму", - говорить Шахов.

В поліклініці "Добробут" йому повідомили, що у них немає тестів на коронавірус, після чого депутат наступного дня викликав лікарів, які йому дали рекомендації лікування як при грипі.

Політик просив взяти аналізи у нього і перевірити на коронавірус, які пізніше і підтвердили наявність у нього вірусу.

"Сьогодні я відчуваю себе нормально, температура впала, дай Бог, щоб так і було", - зауважив парламентарій.

Раніше помічниця депутата Верховної Ради Сергія Шахова (група "Довіра") заперечувала, що він захворів коронавірусом, повідомила вона Українським Новинам.

"Це неправда. Він не захворів ніяким коронавірусом", - сказала вона.

За її словами, наразі Шахов перебуває у себе вдома.

При цьому, відповідаючи на питання, чи був нещодавно Шахов за кордоном, помічниця повідомила, що це конфіденційна інформація.

Раніше ЗМІ повідомили, що Шахов хворий коронавірусом після повернення з-за кордону.

Проте, пресслужба Верховної Ради повідомляє, що Сергій Шахов був відсутній на погоджувальній раді 16 березня засіданні парламенту 17 березня, апарат перевіряє інформацію про наявність у нього коронавірусу.

"У відповідь на запити засобів масової інформації інформуємо, що народний депутат України Сергій Шахов на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня і на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 був відсутній", - написано в ньому.

Раніше анонімні Telegram-канали опублікували довідку, згідно з якою у Шахова підтвердили коронавірус.

Довідка. Фото: Telegram-канал/ Темний лицарДовідка. Фото: Telegram-канал/ Темний лицар

Апарат Ради уточнює цю інформацію.

(Новина доповнена деталями)

Міністерство охорони здоров'я підтверджує інфікування коронавірусом одного з депутатів Верховної Ради, йдеться в повідомленні МОЗ на каналі в Telegram.

"Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків Covid-19 є народний депутат України", - сказано в ньому.

Повідомляється, що йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

У разі необхідності депутата буде ушпиталено.

Підкреслюється, що хворий був відсутній у парламенті 16 і 17 березня.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації.

Також 17 березня виявили 7 нових випадків захворювання коронавірусом зафіксовано в Україні, з них 1 смертельний.

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