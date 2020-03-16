Зеленський заявив про неприпустимість зміни графіка роботи Ради

Зеленський вважає неприпустимою зміну графіка роботи Ради.

Президент Володимир Зеленський вважає неприпустимим зміну графіка роботи Верховної Ради.

Про це він повідомив у відеозверненні в понеділок, передають Українські Новини.

"На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима",– сказав він.

На думку Президента, в умовах пандемії коронавіруса і загрози глобальної фінансової кризи парламент повинен прийняти життєво важливі для економіки закони, запровадити податкову, земельну і трудову реформи, призначити міністрів економіки, енергетики, а також генерального прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з карантином, який запровадили по всій Україні з-за коронавіруса, Верховна Рада має намір скасувати пленарні тижні з 17 по 20 березня і 30 березня по 3 квітня 2020 року, замінивши їх на тижні роботи в комітетах.

А міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне обмежити пересування всередині країни з-за коронавіруса COVID-19.

Також за добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

Також Президент Володимир Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і ж/д, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

Як повідомляли Українські Новини, мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки та продуктові.