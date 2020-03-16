підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 березня 2020, понеділок, 17:52 4
Президент 2020-03-17T01:00:06+02:00
Українські Новини
Зеленський заявив про неприпустимість зміни графіка роботи Ради

Зеленський заявив про неприпустимість зміни графіка роботи Ради

Ольга Фандорина
Карантин, Верховна Рада, Володимир Зеленський, Карантин в Україні

Зеленський вважає неприпустимою зміну графіка роботи Ради.

Президент Володимир Зеленський вважає неприпустимим зміну графіка роботи Верховної Ради.

Про це він повідомив у відеозверненні в понеділок, передають Українські Новини.

"На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима",– сказав він.

На думку Президента, в умовах пандемії коронавіруса і загрози глобальної фінансової кризи парламент повинен прийняти життєво важливі для економіки закони, запровадити податкову, земельну і трудову реформи, призначити міністрів економіки, енергетики, а також генерального прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з карантином, який запровадили по всій Україні з-за коронавіруса, Верховна Рада має намір скасувати пленарні тижні з 17 по 20 березня і 30 березня по 3 квітня 2020 року, замінивши їх на тижні роботи в комітетах.

А міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне обмежити пересування всередині країни з-за коронавіруса COVID-19.

Також за добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

Також Президент Володимир Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і ж/д, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

Як повідомляли Українські Новини, мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки та продуктові.

Більше новин про: Карантин Верховна Рада Володимир Зеленський Карантин в Україні

Китай поставить мільйон швидких тестів для перевір...
В Україні закриють заклади харчування, розваг і по...
Подачу декларацій за 2019 можуть відстрочити до 1 ...
Богдан вимагає ввести карантин "на печерських паго...
У Києві підтвердили перші два випадки коронавірусу
У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус
Новини
За відмову зупинити метро в Харкові Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною справою 00:37
Подачу декларацій за 2019 можуть відстрочити до 1 червня через карантин 00:25
За порушення правил карантину будуть штрафувати на 170 тисяч гривень, — законопроект 00:17
В Україні закриють заклади харчування, розваг і послуг і заборонять роботу метро з 17 березня, - депутат 00:05
Китай поставить мільйон швидких тестів для перевірки коронавірусу, – Зеленський 23:56
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
більше новин
НБУ намагається стримати курс гривні. У середу на міжбанку продано $238 млн
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok