У МОЗ підтвердили 29 нових випадків коронавірусу, всього 113 заражених

Вчора, 24 березня, в Україні підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус, яким по всьому світу заразилися вже більше 400 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Так, повідомляється, що найбільше випадків вчора було зафіксовано в Чернівецькій області.

“24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область - 13, Київська область - 7, Запорізька область - 2, Тернопільська область - 2, Київ - 2, Волинська область - 1, Луганська область - 1 і Одеська область - 1", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях і Києві, а саме:

Чернівецька область - 38 (1 помер),

Київ - 31,

Київська область - 22,

Івано-Франківська область - 5 (1 помер),

Тернопільська область - 4,

Дніпропетровськ - 2,

Житомирська область - 2 (1 помер),

Запорізька область - 2,

Львівська область - 2,

Волинська область - 1,

Донецьк - 1,

Луганська область - 1,

Одеська область - 1,

Черкаська область - 1.

Виписано після лікування 1 людину (Чернівецька область).

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

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