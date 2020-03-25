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25 березня 2020, середа, 09:05 87
Суспільство 2020-03-25T10:30:02+02:00
Українські Новини
У МОЗ підтвердили 29 нових випадків коронавірусу, всього 113 заражених

У МОЗ підтвердили 29 нових випадків коронавірусу, всього 113 заражених

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

Вчора, 24 березня, в Україні підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус, яким по всьому світу заразилися вже більше 400 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Так, повідомляється, що найбільше випадків вчора було зафіксовано в Чернівецькій області.

“24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область - 13, Київська область - 7, Запорізька область - 2, Тернопільська область - 2, Київ - 2, Волинська область - 1, Луганська область - 1 і Одеська область - 1", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях і Києві, а саме:

  • Чернівецька область - 38 (1 помер),
  • Київ - 31,
  • Київська область - 22,
  • Івано-Франківська область - 5 (1 помер),
  • Тернопільська область - 4,
  • Дніпропетровськ - 2,
  • Житомирська область - 2 (1 помер),
  • Запорізька область - 2,
  • Львівська область - 2,
  • Волинська область - 1,
  • Донецьк - 1,
  • Луганська область - 1,
  • Одеська область - 1,
  • Черкаська область - 1.

Виписано після лікування 1 людину (Чернівецька область).

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавіруса

Також Українські Новини писали, як захиститися від коронавірусу і чому не можна панікувати.

Крім того, хворих COVID-19 було б менше, якби жорсткі карантинні заходи в Китаї застосували раніше.

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