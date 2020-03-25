У МОЗ підтвердили 29 нових випадків коронавірусу, всього 113 заражених

Вчора, 24 березня, в Україні підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус, яким по всьому світу заразилися вже більше 400 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ. Так, повідомляється, що найбільше випадків вчора було зафіксовано в Чернівецькій області. “24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме: Чернівецька область - 13, Київська область - 7, Запорізька область - 2, Тернопільська область - 2, Київ - 2, Волинська область - 1, Луганська область - 1 і Одеська область - 1", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у 13 областях і Києві, а саме: Чернівецька область - 38 (1 помер), Київ - 31, Київська область - 22, Івано-Франківська область - 5 (1 помер), Тернопільська область - 4, Дніпропетровськ - 2, Житомирська область - 2 (1 помер), Запорізька область - 2, Львівська область - 2, Волинська область - 1, Донецьк - 1, Луганська область - 1, Одеська область - 1, Черкаська область - 1. Виписано після лікування 1 людину (Чернівецька область). Як захиститися від коронавірусу: уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра; не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота; термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця; у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавіруса Також Українські Новини писали, як захиститися від коронавірусу і чому не можна панікувати. Крім того, хворих COVID-19 було б менше, якби жорсткі карантинні заходи в Китаї застосували раніше.