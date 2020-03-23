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23 березня 2020, понеділок, 21:32 20
Суспільство 2020-03-24T00:15:02+02:00
Українські Новини
У депутата Ради Горбенко підтвердили коронавірус: з України не виїжджав

У депутата Ради Горбенко підтвердили коронавірус: з України не виїжджав

Ольга Фандорина
Партія
Руслан Горбенко. Фото: facebook.com
Руслан Горбенко. Фото: facebook.com

У народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенко підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє Євгенія Кравчук у Facebook.

За її словами, Горбенко знаходиться в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легенів.

"Треба відзначити - Руслан в останній місяць не виїжджав за кордон, не відпочивав в Куршевелі. Тобто міг заразитися тільки в Україні. Можливо, навіть від колег з інших фракцій, у яких хвороба була діагностована раніше. У цьому зараз ведеться епідеміологічне розслідування", - зазначила Кравчук.

При цьому вона зазначила, що симптоми у Горбатенко проявилися 19 березня.

"Тому, швидше за все, знаходячись 17-го на позачерговому засіданні Ради, він ще не міг заразити колег. Але коло близьких контактів зараз встановлює Апарат Верховної ради. Комітет з прав людини деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Руслан, на засідання в останні 14 днів не збирався", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Шахов, хворий коронавірусом, відвідував засідання комітету з питань екологічної політики і природокористування парламенту після приїзду з-за кордону.

Після цього коронавірус виявили у дружини нардепа Шахова.

Тим часом у МОЗ повідомили, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні станом на 21:00 збільшилася.

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