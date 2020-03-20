підписатися на розсилку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
ONLINE
20.03.2020 12:00 Пресс-конференция: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса"

20 березня 2020, пʼятниця, 11:29 4 Документ
Зовнішня політика 2020-03-20T11:45:02+02:00
Українські Новини
Коронавірус зірвав довгоочікувану особисту зустріч дипломатів України та Угорщини

Коронавірус зірвав довгоочікувану особисту зустріч дипломатів України та Угорщини

Виолетта Чайковская
Карантин, Будапешт, Угорщина, Україна-Угорщина, Дмитро Кулеба, Петер Сійярто, Візит, Коронавірус, Закриття кордонів
Україна та Угорщина. Прапори. Фото: Officsal publicataion
Україна та Угорщина. Прапори. Фото: Officsal publicataion

У той час як через коронавірус візити в Україну скасували 5 іноземних лідерів, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скасував на час карантину всі закордонні візити, в тому числі запланований на 26 березня до Будапешту для зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

"Всі візити Міністра закордонних справ на період карантину скасовані", - відповіло МЗС на питання, чи відбудеться запланований на 26 березня візит Кулеби до Угорщини.

При цьому МЗС зазначило, що посадові особи іноземних держав та міжнародних організацій також скасували заплановані візити до України.

"Виключення можуть складати візити, які стосуються боротьби з поширенням пандемії COVID-19", - зазначається у відповіді.

Дати перенесення закордонних візитів та відновлення закордонних відряджень будуть залежати від розвитку ситуації з поширенням коронавірусу і від подальших рішень РНБО, Кабінету Міністрів та рішень держав-партнерів.

Водночас, за словами Кулеби, його переговори з Сійярто відбудуться, проте не у форматі особистої зустрічі, а у режимі відеоконференції.

Також міністр доручив своїм співробітникам утриматися від закордонних відряджень та обмежити контакти з представниками державних органів, іноземного дипломатичного корпусу, міжнародних організацій в Україні, приватного сектору.

Всі співробітники МЗС, які у період карантину повертаються із закордонних відряджень, проходять обов'язкову двотижневу самоізоляцію.

За дорученням Кулеби всі закордонні дипломатичні установи України переведені на дистанційний режим роботи до 23 березня з можливою пролонгацією, а їх співробітники забезпечені медичними засобами індивідуального захисту.

Підрозділи та установи МЗС в Україні до 3 квітня щодня і щотижня обирають працівників, які перебувають на робочому місці протягом дня, а інші співробітники працюють в дистанційному режимі.

Для співробітників та відвідувачів будівлі самого МЗС на період карантину введена термометрія, а в разі відмови від скринінгу або наявності температури вище 37 градусів їх не допускають у приміщення.

Прийом громадян у МЗС тимчасово призупинено, а в приміщеннях зовнішньополітичного відомства проводиться протиепідемічний нагляд.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 20 березня в Україні діагностували 26 випадків коронавірусу.

В Угорщині коронавірус виявили два тижні тому.

Минулого тижня Сійярто знову підтвердив, що Угорщина продовжить блокувати комісію Україна-НАТО, поки Київ не відновить права національних меншин.

Більше новин про: Карантин Будапешт Угорщина Україна-Угорщина Дмитро Кулеба Петер Сійярто Візит Коронавірус Закриття кордонів

Туроператори мають повернути українських туристів ...
Новосад відхилила "мовні" пропозиції глави МЗС Уго...
В Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу...
Зеленський за регіональними поїздками не поступаєт...
Від коронавірусу загинули вже майже 10 тис. осіб. Дані на 20 березня
ТОП-менеджер Monoвank вважає курс гривні 28-29 UAH/USD завищеними
Новини
Коронавірус зірвав довгоочікувану особисту зустріч дипломатів України та Угорщини 11:29 Документ
Через коронавірус візити в Україну скасували 5 іноземних лідерів, - Офіс Президента 10:27 Документ
Палац Україна розповів, що буде через карантин з Вечірнім кварталом та іншими концертами 12:59
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Скорочення витрат на Президента: ДУС розповіло, чи виконає обіцянку Зеленського 10:43 Документ
більше новин
Через коронавірус візити в Україну скасували 5 іноземних лідерів, - Офіс Президента 10:27 Документ
Коронавірус зірвав довгоочікувану особисту зустріч дипломатів України та Угорщини 11:29 Документ
більше новин
Через коронавірус візити в Україну скасували 5 іноземних лідерів, - Офіс Президента 10:27 Документ
Коронавірус зірвав довгоочікувану особисту зустріч дипломатів України та Угорщини 11:29 Документ
більше новин
Субсидії не будуть скасовувати при появі заборгованості за житлово-комунальні послуги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok