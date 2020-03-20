Коронавірус зірвав довгоочікувану особисту зустріч дипломатів України та Угорщини

У той час як через коронавірус візити в Україну скасували 5 іноземних лідерів, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скасував на час карантину всі закордонні візити, в тому числі запланований на 26 березня до Будапешту для зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

"Всі візити Міністра закордонних справ на період карантину скасовані", - відповіло МЗС на питання, чи відбудеться запланований на 26 березня візит Кулеби до Угорщини.

При цьому МЗС зазначило, що посадові особи іноземних держав та міжнародних організацій також скасували заплановані візити до України.

"Виключення можуть складати візити, які стосуються боротьби з поширенням пандемії COVID-19", - зазначається у відповіді.

Дати перенесення закордонних візитів та відновлення закордонних відряджень будуть залежати від розвитку ситуації з поширенням коронавірусу і від подальших рішень РНБО, Кабінету Міністрів та рішень держав-партнерів.

Водночас, за словами Кулеби, його переговори з Сійярто відбудуться, проте не у форматі особистої зустрічі, а у режимі відеоконференції.

Також міністр доручив своїм співробітникам утриматися від закордонних відряджень та обмежити контакти з представниками державних органів, іноземного дипломатичного корпусу, міжнародних організацій в Україні, приватного сектору.

Всі співробітники МЗС, які у період карантину повертаються із закордонних відряджень, проходять обов'язкову двотижневу самоізоляцію.

За дорученням Кулеби всі закордонні дипломатичні установи України переведені на дистанційний режим роботи до 23 березня з можливою пролонгацією, а їх співробітники забезпечені медичними засобами індивідуального захисту.

Підрозділи та установи МЗС в Україні до 3 квітня щодня і щотижня обирають працівників, які перебувають на робочому місці протягом дня, а інші співробітники працюють в дистанційному режимі.

Для співробітників та відвідувачів будівлі самого МЗС на період карантину введена термометрія, а в разі відмови від скринінгу або наявності температури вище 37 градусів їх не допускають у приміщення.

Прийом громадян у МЗС тимчасово призупинено, а в приміщеннях зовнішньополітичного відомства проводиться протиепідемічний нагляд.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 20 березня в Україні діагностували 26 випадків коронавірусу.

В Угорщині коронавірус виявили два тижні тому.

Минулого тижня Сійярто знову підтвердив, що Угорщина продовжить блокувати комісію Україна-НАТО, поки Київ не відновить права національних меншин.