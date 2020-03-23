В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня

В той час, як в Україні коронавірусом заразилися вже 73 людини, по всьому світу зафіксовано 333 966 випадків інфікування. Про це свідчать дані дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, порівняно з 22 березня, у світі кількість хворих на коронавірус збільшилася на 29 422 випадку (всього 333 966), жертвами вірусу стали 14 606 осіб (1 632 за останню добу).

Незважаючи на те, що в Китаї вже майже зупинилася захворюваність, він залишається на першому місці, тут кількість заражень становить 81 093 випадку, 3 270 з них летальні.

В Італії захворюваність на коронавірус стрімко зростає, за добу 5 560 нових випадків (всього 59 138), жертвами стали 5 476 осіб (651 загиблий за добу).

Країни, які входять в першу десятку по захворюваності на коронавірус:

США - 32 514 (7 021 випадок за добу), 400 летальних;

Іспанія - 28 572 випадку, 1756 з них летальні;

Німеччина - 23 921 випадок, 92 летальних;

Іран - 21 638 випадків, 1 685 загиблих;

Франція - 16 018 випадків, 674 летальних;

Південна Корея - 8 961 випадок, 104 загиблих;

Швейцарія - 7 014 випадків, 85 з них летальних;

Великобританія - 5 683 випадків, 281 летальний.

Вилікувались від коронавіруса по всьому світу 96 241 особа.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця; яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб.

Тим часом самоізоляцію українців, які повернулися з-за кордону, перевірятимуть поліцейські.