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23 березня 2020, понеділок, 08:44 112
Суспільство 2020-03-23T10:45:02+02:00
Українські Новини
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня

В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня

Анна Рудык
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як в Україні коронавірусом заразилися вже 73 людини, по всьому світу зафіксовано 333 966 випадків інфікування. Про це свідчать дані дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, порівняно з 22 березня, у світі кількість хворих на коронавірус збільшилася на 29 422 випадку (всього 333 966), жертвами вірусу стали 14 606 осіб (1 632 за останню добу).

Незважаючи на те, що в Китаї вже майже зупинилася захворюваність, він залишається на першому місці, тут кількість заражень становить 81 093 випадку, 3 270 з них летальні.

В Італії захворюваність на коронавірус стрімко зростає, за добу 5 560 нових випадків (всього 59 138), жертвами стали 5 476 осіб (651 загиблий за добу).

Країни, які входять в першу десятку по захворюваності на коронавірус:

  • США - 32 514 (7 021 випадок за добу), 400 летальних;
  • Іспанія - 28 572 випадку, 1756 з них летальні;
  • Німеччина - 23 921 випадок, 92 летальних;
  • Іран - 21 638 випадків, 1 685 загиблих;
  • Франція - 16 018 випадків, 674 летальних;
  • Південна Корея - 8 961 випадок, 104 загиблих;
  • Швейцарія - 7 014 випадків, 85 з них летальних;
  • Великобританія - 5 683 випадків, 281 летальний.

Вилікувались від коронавіруса по всьому світу 96 241 особа.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця; яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб.

Тим часом самоізоляцію українців, які повернулися з-за кордону, перевірятимуть поліцейські.

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