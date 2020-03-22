За добу в Україні виявлено 26 нових випадків коронавірусу

В Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в той час, як в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що коронавірус підозрюють у 645 українців.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу про коронавірус Міністерства охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків", - госорится в ньому.

Раніше у МОЗ нагадали, що для того, щоб уникнути зараження коронавірусом слід дотримуватися простих правил і оприлюднив відповідну інфографіку.

Рекомендації МОЗ при пандемії коронавірусу

Поради МОЗ при пандемії коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус.

Тим часом, в Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Кількість тих, що заразилися новим коронавірусом, який породжує хворобу COVID-19, станом на ранок 22 березня досягла 304 544 людей у всьому світі.

Вранці 22 березня було 47 підтверджених разі захворювання коронавірусом в Україні.