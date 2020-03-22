підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
22 березня 2020, неділя, 22:58 16
Медицина 2020-03-22T23:27:32+02:00
Українські Новини
За добу в Україні виявлено 26 нових випадків коронавірусу

За добу в Україні виявлено 26 нових випадків коронавірусу

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в той час, як в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що коронавірус підозрюють у 645 українців.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу про коронавірус Міністерства охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків", - госорится в ньому.

Раніше у МОЗ нагадали, що для того, щоб уникнути зараження коронавірусом слід дотримуватися простих правил і оприлюднив відповідну інфографіку.

Рекомендації МОЗ при пандемії коронавірусаРекомендації МОЗ при пандемії коронавірусу

Поради МОЗ при пандемії коронавірусаПоради МОЗ при пандемії коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус.

Тим часом, в Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Кількість тих, що заразилися новим коронавірусом, який породжує хворобу COVID-19, станом на ранок 22 березня досягла 304 544 людей у всьому світі.

Вранці 22 березня було 47 підтверджених разі захворювання коронавірусом в Україні.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні

В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу
Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Новини
За добу в Україні виявлено 26 нових випадків коронавірусу 22:58
Ємець хоче виплачувати зарплату лікарям погодинно на час пандемії 22:42
Кабмін обіцяє допомогти бізнесу і людям, які втратять роботу через коронавірус 22:22
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Не виходити за продуктами і ліками: у Британії деяких людей закликали ізолюватися на три місяці 20:32
більше новин
США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня 09:55 Інфографіка
За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 11:55 Карта
Комаровський розповів, як "не обмінюватися коронавірусами" і що треба мати під рукою 07:03
На в'їзді в Чернівці встановлюють бетонні блоки: місто повністю закривають 08:18
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
більше новин
За добу в МОЗ надійшло 80 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 11:55 Карта
Влада готує різке посилення карантину в найближчі дні, - Аваков 12:53 Інфографіка
Якщо хтось з Ради помре від коронавірусу, то його замінить наступний за списками, - Потураєв 00:33
США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня 09:55 Інфографіка
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
більше новин
У МОЗ помилилися щодо 8 осіб, які одужали від коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok