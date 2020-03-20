Через коронавірус візити в Україну скасували 5 іноземних лідерів, - Офіс Президента

Через пандемію коронавірусу, яким заразилися 234 тис. осіб у світі, п'ять іноземних високопосадовців скасували заплановані на березень візити до України.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

"У зв'язку зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу COVID-19 у світі було скасовано (станом на 18 березня 2020 року) візити 5 іноземних високопосадовців в Україну", - сказано в ній.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель скасував запланований на 15-17 березня візит в Україну, а Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер – на 16-20 березня.

Також були скасування візити до Києва президентів Литви Гітанаса Науседи, Грузії Саломе Зурабішвілі та Швейцарії – Симонетти Зоммаруги, які планувалися на 19-20, 20-21 і 24-26 березня відповідно.

"З іноземними партнерами підтримується постійний контакт з метою опрацювання поточних завдань, а також у контексті узгодження можливих нових дат проведення згаданих візитів, після нормалізації ситуації навколо коронавірусу", - сказано у відповіді.

Водночас Офіс Президента не відповів, чи були відтерміновані будь-які поїздки Президента Володимира Зеленського за кордон через коронавірус.

Також Офіс не відповів, чи планує Зеленський утриматися від візитів по Україні у зв'язку з карантином, та до якого часу.

Як повідомляли Українські Новини, у світі від коронавірусу загинули 10 тис. осіб а в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу, три з яких летальні.

З 12 березня до 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширенню коронавірусу, а з 17 березня Україна закрила кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.