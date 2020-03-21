Держуправління справами домовилося про авіаперельоти Зеленського в 2020 за 55 млн гривень

У той час як Україна закрила регулярне авіасполучення на час карантину через коронавірус Державне управління справами домовилося з Державним авіаційним підприємством "Україна" про закупівлю послуг з авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом Володимиром Зеленським у 2020 році за 55,6 млн гривень.

Договір був підписаний 20 березня, передають Українські Новини.

Його вартість становить 55 млн 617 тис. гривень, з яких 44 млн гривень передбачені на візити Зеленського за кордон, а 11,6 млн гривень – по Україні.

У 2019 році авіаперевезення Президента по Україні обійшлися у 14,1 млн гривень, а здійснення закордонних авіарейсів – у 27,3 млн гривень.

В цілому витрати Держуправління справами на авіапослуги склали 278 млн гривень у 2019 році та затверджені на рівні 290 млн гривень у 2020.

Вони включають забезпечення функціонування державіапідприємства "Україна" (найбільша стаття витрат), витрати на підготовку закордонних візитів Президента, на їх здійснення (більшу частину яких складає оплата авіарейсів) і витрати на забезпечення авіаперевезень по Україні.

У 2020 витрати на ДП заплановано скоротити з 224 до 206 млн гривень, а на візити Президента підвищити з 54 до 83 млн гривень.

Договір про авіаперевезення Президента щорічно укладається з ДП "Україна", оскільки воно було створено в 1996 році спеціально для виконання чартерних рейсів на замовлення вищих посадових осіб.

На балансі ДП обліковується 7 повітряних суден, проте тільки 4 з них використовуються.

У робочому стані перебувають літаки Airbus А-319 (рівень справності 91%), АН-148 (рівень справності 85,8%), АН-74 (рівень справності 71,8%) та вертоліт МІ-8 (рівень справності 72,6%).

Два літаки Іл-62 непридатні до експлуатації, тому їх обслуговування припинено з 2014 року, а один вертоліт Мі-8 не експлуатується з 2015 року і потреюує капітального ремонту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДУС розповіло чи зможе виконати обіцянку Зеленського про скорочення витрат на Президента.

В ході передвиборної кампанії Зеленський обіцяв продати літаки Президента "к чертовой матери" та літати на рейсових. Однак пізніше з'ясувалося, що Зеленський не продасть президентські літаки - вже в статусі глави держави він пояснив чому обіцянка не може бути виконана.

У 2019 за регіональними поїздками Зеленський не поступався Порошенку. Також за півроку президентства Зеленський відвідав 12 країн з візитами, а на початку 2020 Зеленський перебував в Омані за свій рахунок.

З початку 2020 року на перельоти Зеленського за кордон було витрачено 5 млн гривень. Забезпечення авіаперельоту - найбільша стаття витрат держбюджету для організації візиту. Крім нього, фінансується підготовка, відрядження та проживання делегації.