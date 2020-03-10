Скорочення витрат на Президента: ДУС розповіло, чи виконає обіцянку Зеленського

Витрати на обслуговування і забезпечення діяльності Президента в 2019 році склали близько 905 млн гривень, а в 2020 році заплановані на рівні 916 млн гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачав підвищення витрат на Президента на 4% - до 987 млн гривень, однак Володимир Зеленський публічно пообіцяв, що підвищення не буде.

В результаті Держуправління справами затвердило 916 млн гривень на обслуговування глави держави у 2020 році, що на 3% менше, ніж у 2019.

Водночас із затверджених на 2019 рік 945 млн гривень фактично було витрачено 904,8 млн, що менше запланованої на 2020 рік суми – 916,2 млн.

У порівнянні з фактично витраченою в 2019 році сумою, у 2020 найбільше підвищення витрат заплановано на закордонні візити Зеленського та його делегації – з 41,2 млн гривень до 79,1 млн, а також на утримання державних резиденцій – з 108,9 млн гривень до 120,1 млн.

Скорочення витрат заплановано на президентський автотранспорт – з 153 млн до 128,8 млн гривень, та на забезпечення функціонування державного авіаційного підприємства "Україна" – з 223,8 млн до 206,2 млн гривень.

Фінансування інших потреб у 2020 році передбачено на приблизно тому ж рівні, що і в 2019.

Так, передбачено незначне підвищення витрат безпосередньо на забезпечення діяльності Зеленського та Офісу Президента – з 313 млн гривень до 316,2 млн, на проведення офіційних і представницьких заходів за участю Зеленського – з 26,6 млн гривень до 27,4 млн і на постійне представництво Президента в Криму (за фактом – в Херсоні) – з 6,8 млн гривень до 8,1 млн.

У свою чергу видатки заплановано трохи скоротити на авіаперевезення Зеленського по Україні – з 14,1 млн до 12 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, держбюджет-2019 вперше за 5 років передбачав скорочення видатків на забезпечення діяльності глави держави – на 10%. З 2014 по 2018 рік витрати на обслуговування Президента зросли майже в 4 рази.

У 2019 зарплата Зеленського була набагато скромнішою, ніж у його підлеглих.