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14 березня 2020, субота, 15:32 86 Доповнено
Суспільство 2020-03-14T16:04:34+02:00
Українські Новини
17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону

17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону

Елена Новикова
МАУ, Коронавірус, коронавірус в Європі, закриття кордону, Пандемія коронавірусу
Межа. Фото: .facebook.com/pivnichniy.kordon
Межа. Фото: .facebook.com/pivnichniy.kordon

Україна з 17 березня закриває пункти пропуску через державний кордон для залізничного, авіаційного та автобусного сполучення на два тижні, а Володимир Зеленський озвучив план дій, якого мають дотримуватись українці через спалах коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

"17 березня 2020 з 00:00 протягом наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті", - йдеться в ньому.

РНБО звертається до всіх громадян України з проханням повернутися до 17 березня 2020 року.

У разі виникнення обставин надзвичайного характеру буде організовано повернення українців спеціальними рейсами.

Крім того, в пресслужбі авіакомпанії Wizz Air повідомили про скасування всіх рейсів в/з Польщі через обмеження на всі міжнародні рейси з 15 березня.

"Wizz Air сьогодні повідомив про скасування всіх рейсів в/з Польщі в зв'язку з оголошеними прем'єр міністром Польщі Матеушем Моравецкій обмеженнями на всі міжнародні рейси, які почнуть діяти з 00:00 15 березня 2020 року. рейси скасовані на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

Обмеження по подорожам мають на меті мінімізувати поширення пандемії Covid-19.

З 00:00 15 березня іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію Польщі, а громадяни Польщі, які прибувають в країну з-за кордону, будуть перебувати на карантині.

Також в пресслужбі Міністерства закордонних справ розповіли про те, куди можуть звертатися українці.

Громадяни, які перебувають в Україні можуть писати на пошту cons_or@mfa.gov.ua.

Для тих, хто перебуває за кордоном рекомендують зайти на сторінку посольства або консульства України в країні перебування. На ній можна знайти адреси електронної пошти та посилання на агентство сторінки в соцмережах.

Також можна зателефонувати на телефон гарячої лінії: +38 (044) 238-16-57.

"Для цілодобового реагування в умовах особливого режиму роботи видані спеціальні Розпорядження МЗС. Висловлюємо свої вибачення за ці незручності. Обративаются абсолютно все. На жаль, черга може бути довгою, бо лінії перевантажені їх кількістю", - уточнили в міністерстві.

Тим часом, пресслужба авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) планує організувати додаткові рейси 15 та 16 березня, щоб повернути українців до закриття кордонів 17 березня.

"Зараз МАУ планує виконання протягом найближчих 2 діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України. У цей важкий для всіх час авіакомпанія МАУ буде намагатися надавати максимальне сприяння співвітчизникам у поверненні додому, на борт буде прийнято стільки пасажирів, скільки крісел в літаку. Для більшості рейсів буде введено компонування салону в повний економ-клас", - йдеться в ньому.

Наголошується, що чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, будуть виконуватися за розкладом виключно на повернення на Україну.

МАУ також попереджає, що кількість вільних місць на регулярних рейсах 15 і 16 березня - обмежено, а тому просить з розумінням ставитися до обмежених можливостей авіакомпанії під час дії форс-мажорних обставин.

У повідомленні підкреслюється, що українцям, які не встигнуть повернутися додому протягом 15 та 16 березня, потрібно звернутися до консульств за кордоном.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір евакуювати українців з Італії, де за добу коронавірусом інфікувалися більше 5 тисяч людей.

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17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону
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