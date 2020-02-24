Вартість візитів Зеленського за кордон підвищиться в 2 рази в 2020

Витрати на візити Президента Володимира Зеленського за кордон у 2020 році заплановано збільшити у 2 рази в порівнянні з 2019 роком.

Про це свідчить відповідь Державного управління справами на запит Українських Новин.

Згідно з нею, у 2019 році витрати на послуги державного авіаційного підприємства "Україна", яке забезпечує перельоти всередині та за межами країни спеціальними рейсами вищих посадових осіб - Президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра, офіційних делегацій на чолі з ними, а також делегацій іноземних держав, склали 278 млн гривень.

Зокрема забезпечення функціонування держпідприємства обійшлося в 223,8 млн гривень.

На авіаперевезення голови Верховної Ради, прем'єр-міністра та їх делегацій було витрачено всього 44,3 тис. гривень.

Водночас авіаперельоти Президента обійшлися в 54,2 млн гривень: підготовка закордонних візитів - 7 млн, їх здійснення - 33 млн, а перевезення в межах України - 14,1 млн.

У 2020 році видатки на авіаційні послуги затверджені на рівні 290 млн гривень.

При цьому забезпечення функціонування ДП "Україна" має обійтися дешевше - в 206,1 млн гривень.

Натомість витрати на авіаперевезення глави держави виростуть в 1,5 рази - до 82,9 млн гривень.

На перельоти по Україні передбачено 12 млн гривень, а на підготовку іноземних візитів - 7,8 млн, що співставно з витратами 2019 року.

Проте здійснення візитів Президента за кордон обійдеться у два рази дорожче - в 64,1 млн гривень, в тому числі оплата авіаційних рейсів складе 51 млн у 2020 проти 27,3 млн у 2019.

Державіапідприємство "Україна" було засноване у 1996 році для перевезення вищих посадових осіб та підпорядковується Держуправлінню справами, яке в свою чергу підпорядковується Президенту і є спеціальним державним органом щодо забезпечення діяльності глави держави, парламенту, уряду та інших держорганів.

ДП не виконує регулярні авіаперевезення, а виключно чартерні рейси на замовлення.

"У 2019 авіапідприємством було виконано 439 літерних рейсів, польотів з метою обльоту, тренувальних та перегінних польотів підприємства і перевезено 5 742 пасажирів", - йдеться у відповіді ДП на запит Українських Новин.

На балансі підприємства обліковується 7 повітряних суден, однак тільки 4 з них використовуються.

У робочому стані перебувають літаки Airbus А-319 (рівень справності 91%), АН-148 (рівень справності 85,8%), АН-74 (рівень справності 71,8%) і вертоліт МІ-8 (рівень справності 72,6%).

Два літаки Іл-62 непридатні до експлуатації, тому їх обслуговування припинено з 2014 року, а один гелікоптер МІ-8 не експлуатується з 2015 року та потребує капітального ремонту.

Чи буде проводитись такий ремонт у 2020 році, авіапідприємство не відповіло, зате закуповувати нові повітряні судна в поточному році воно не планує.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 і 2018 роках витрати на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з Президентом планувалися на рівні 65 млн гривень, а в 2017 - 35,4 млн.

В ході передвиборної кампанії Зеленський обіцяв продати літаки Президента "к чертовой матери" та літати на рейсових. Однак пізніше з'ясувалося, що Зеленський не продасть президентські літаки - вже в статусі глави держави він пояснив чому обіцянка не може бути виконана.

У 2019 за регіональними поїздками Зеленський не поступався Порошенку. Також за півроку президентства Зеленський відвідав 12 країн з візитами, а на початку 2020 Зеленський перебував в Омані за свій рахунок.