ОПУ розповів про інтенсивність закордонних візитів Зеленського, але не знає про поїздку в Оман

Президент Володимир Зеленський здійснив 8 офіційних та 5 робочих візитів у 12 іноземних держав у 2019 році, а про його поїздку в Оман на початку 2020 року в Офісі Президента інформація відсутня.

Про це йдеться у відповідях Офісу Президента на запити Українських Новин.

В середньому Зеленський здійснював по 2 закордонних візити в місяць.

Перший його візит у статусі Президента України відбувся в робочому форматі до європейських інституцій в Брюссель (Бельгія) через три тижні після інавгурації – 4-5 червня.

Там він провів зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Президентом Польщі Анджеєм Дудою і на даний момент колишнім керівництвом Європейської Ради та Європейської коміссії.

Перший офіційний візит Зеленський здійснив до Франції вже в перший місяць роботи главою держави – 17 червня.

Тоді він провів уже другу зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном, оскільки зустрічався з ним у Парижі перед другим туром президентських виборів в Україні.

Наступного дня після офіційного візиту до Франції, 18 червня, Зеленський відвідав з офіційним візитом Берлін, де провів першу зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Також у 2019 році відбулися офіційні візити українського Президента для зустрічей із владою в Туреччину 7-8 серпня, в Польщу 31 серпня, в Латвію 16 жовтня, Естонію і Литву 26-27 листопада і Азербайджан 16-17 грудня.

З робочими візитами в 2019 році Зеленський перебував 1-3 липня в Канаді для участі у конференції "Реформи в Україні" та зустрічі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, 23-26 вересня – в США для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, на полях якої провів першу особисту зустріч з американським Президентом Дональдом Трампом, і 21-24 жовтня – в Японії для участі в церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

Єдиною країною, яку Зеленський відвідав двічі за рік в якості Президента, стала Франція, оскільки 8-10 грудня він перебував у Парижі з робочим візитом, де провів саміт з лідерами країн "нормандського формату", в тому числі першу особисту двосторонню зустріч з Президентом РФ Володимиром Путіним.

В результаті цієї зустрічі 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами, в ході якого Україна повернула 76 громадян: 12 військовослужбовців та 64 цивільних.

У свою чергу інформацію про візит Зеленського до Оману, яка з'явилася на початку 2020 року, Офіс Президента надати не зміг.

Офіс повідомив, що публічна інформація про зустрічі з відповідальним за іноземні справи міністром і виконавчим директором державного генерального резервного фонду 5-6 січня розміщена на сайті Президента, а дані про вартість поїздки та супровід Зеленського мають Державне управління справами та Управління державної охорони.

"Інформація щодо решти порушених у вашому запиті питань відсутня в Офісі Президента України", - сказано у відповіді.

Таким чином, Офіс Президента не має інформації про дати і статус візиту або про те, з чиєї ініціативи він відбувся і якими рейсами здійснювався.

Також Офіс не має програми візиту, не знає, хто був у делегації з Зеленським в Омані та чи проводив Президент там будь-які зустрічі, крім вищезазначених.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МЗС обіцяв розповісти про поїздку Зеленського в Оман "свого часу".

У 2018 році за аналогічний період з кінця травня по кінець грудня Порошенко здійснив 11 візитів у 9 іноземних держав. При цьому інформації про поїздку Порошенка на Мальдіви Адміністрація Президента не мала.

У січні 2020 року Президент відвідав Всесвітній економічний форум в Давосі, де Зеленський виступив перед порожнім залом, а також Польщу з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау та Ізраїль, де Зеленський відмовився брати участь у Форумі пам'яті Голокосту.