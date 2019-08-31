Один не працює, другий для України, третій для світу: Зеленський розповів, чому не продає літаки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може продати президентські літаки з-за великої кількості термінових вильотів. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Зеленський розповів, що в розпорядженні президента є три літаки, один з яких не працює, другий необхідний для термінових вильотів по Україні, а третій - для міжнародних зустрічей.

"Наприклад, у мене є дві-три області. Плюс Донбас, наприклад. Я... Ми вилітаємо на літаку, ми прилітаємо, потім там вертоліт, після вертольота ми сідаємо на джипи і їдемо там в зону АТО. Ну не літають в зоні АТО поки що рейсові літаки. Тому, повірте мені, нічого тут про комфорт не йдеться. Просто треба вирішувати великі питання дуже швидко", - сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський хотів продати до чортової матері всі літаки президента і літати на рейсових.

Також Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо. А ще про те, чи напивався він за ці сто днів президентства, як він поставився до поїздки Андрія Богдана в Сен-Тропе на День незалежності України і про те, що новий уряд України має знизити "комуналку", інакше його виженуть.

Також президент Володимир Зеленський розповів про свої перші контакти з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним і анонсував особисту зустріч з ним.