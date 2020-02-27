С начала года авиаперелеты Зеленского обошлись государству в 5 млн гривен

Расходы на авиационные перелеты Президента Владимира Зеленского с делегациями для визитов в Швейцарию, Израиль, Польшу, Италию и Германию в январе-феврале составили 5,245 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала использования публичных средств, передают Українськi Новини.

В январе Государственное управление делами внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предоплату за авиаперевозку делегации во главе с Зеленским по маршруту "Киев- Цюрих - Тель-Авив - Киев" 2 515 360 гривен, а по маршруту "Киев - Краков - Киев" - 687 294 гривны.

22 января Зеленский посетил Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, 23-24 января - Израиль для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста (от участия в котором впоследствии отказался) и встреч с властями, а 26-27 января - Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

В феврале была внесена предоплата за авиаперевозку Зеленского с делегацией по маршруту "Киев - Рим - Киев" в сумме 993 877 гривен и по маршруту "Киев - Мюнхен - Киев" в сумме 1 048 023 гривны.

Зеленский посетил 7 февраля Италию для встреч с властями, 8 февраля - Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском, а 14-16 февраля - Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Обеспечение авиаперелета - наибольшая статья расходов госбюджета для обеспечения визита.

Кроме него, финансируются командировочные и проживание делегации.

Согласно предоставленной Українським Новинам Госуправлением делами информации, для обеспечения визита Зеленского в Швейарию на эти нужды было израсходовано около 495 тыс. гривен, а в Италию - 660 тыс. гривен.

Аналогичных данных по Израилю, Польше и Германии в распоряжении редакции нет.

Как сообщали Українськi Новини, визит Зеленского в Японию обошелся дороже поездки к Трампу и Трюдо.

Также в 2019 Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн.