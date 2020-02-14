Зеленського Оман супроводжувала Держохорона, більше відповідальні за Президента органи нічого не знають

У той час як Офіс Президента загрожує журналістам судом за дезінформацію і недостатню перевірку фактів про поїздку Зеленського в Оман, офіційно крім того, що Управління державної охорони (УДО) забезпечувало безпеку перебування Володимира Зеленського в Омані в січні, ніякої іншої інформації у відповідальних за Президента органів немає.

Про це йдеться у відповідях УДО, Державного управління справами (ДУС) та Офісу Президента на запити Українських Новин.

"Згідно з законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" Президенту України безперервно забезпечується безпека в місцях його постійного і тимчасового перебування шляхом здійснення державної охорони", - відповіло УДО на питання про те чи супроводжувало Зеленського в Омані.

У свою чергу ДУС запевнило, що не забезпечувало авіаперевезення Зеленського і супроводжуючих його осіб державними літаками та не оплачувало поїздку з державного бюджету.

"Державне управління справами не здійснювало оплату витрат, пов'язаних з перебуванням Президента України Зеленського В. О. в Омані в січні 2020 року, і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна", - сказано у відповіді.

При цьому ДУС не знає, якими рейсами здійснювалися перельоти Зеленського і осіб, що його супроводжували, та у скільки обійшлися їх переліт, проживання й перебування в Омані.

"У Державному управлінні справами немає інформації з інших питань, порушених у вашому запиті", - йдеться у відповіді.

ДУС підпорядковується Президенту і є спеціальним держорганом з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення його діяльності.

Офіс Президента не зміг відповісти про поїздку Зеленського до Оману.

Він повідомив, що на офіційному сайті розміщена інформація про дві зустрічі Зеленського 5-6 січня в Омані, а ніяких інших даних він не має.

"Інформація щодо інших порушених у вашому запиті питаннях відсутня в Офісі Президента України", - сказано у відповіді.

Таким чином Офіс не зміг відповісти в які саме дати відбувся візит Зеленського до Оману і який статус він мав.

Зокрема Офіс не знає, чи отримував Зеленський запрошення від оманської сторони для відвідування країни та чому воно було профінансовано за рахунок власних коштів, якщо таке запрошення було і візит мав офіційний або робочий статус.

Також Офіс не зміг відповісти, чи будуть відображені витрати на поїздку в декларації Зеленського.

Крім того, в Офісу немає програми візиту Зеленського до Оману і він не знає, хто супроводжував Президента в поїздці.

Також Офіс не має інформації про те, чи проводив Зеленський в Омані зустрічі з резидентами інших держав.

Офіс Президента є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом для організаційного, правового, консультативного, інформаційного, експертно-аналітичного та іншого забезпечення виконання ним своїх повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ поширили фотографії Зеленського з Оману на початку січня, повідомивши, що Зеленський відпочиває в 5-зірковому готелі на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни.

У відповідь Офіс Президента заявив, що там заплановані зустрічі на найвищому рівні. При цьому Зеленський поїхав в Оман з сім'єю за свій рахунок.

Водночас султан Оману тривалий час важко хворів, а візит Зеленського не анонсувався ні українською, ні оманською стороною.

8 січня Зеленський перервав свій візит у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані, а 10 січня султан Оману помер.