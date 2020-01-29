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29 січня 2020, середа, 10:48 24 Документ
Президент 2020-01-29T13:59:23+02:00
Українські Новини
Зеленський за регіональними поїздками не поступається Порошенку

Зеленський за регіональними поїздками не поступається Порошенку

Виолетта Чайковская
Президент, Візит, Робочий візит, візит президента, Регіональна політика, Володимир Зеленський, Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Крім 12 закордонних візитів Президента, не включаючи Оман, Володимир Зеленський здійснив 30 робочих візитів до 16 областей України в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

Найінтенсивнішим в плані робочих поїздок по Україні для Президента був липень, коли він відвідав 12 областей.

Перший свій регіональний візит Зеленський здійснив у перший тиждень після інавгурації в Луганську область 27 травня.

Він побував на передовій та оглянув позиції і побутові умови військових в Станиці Луганській.

Всього в травні-грудні Президент тричі відвідав цю область, в тому числі один раз спільно з на той час Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Також 3 рази він був з робочим візитом у Львівській області.

В один з таких візитів Зеленський відвідав економічний тренінг "Слуги народу" в Трускавці.

Найчастіше Президент їздив в Донецьку область - 5 разів.

Там він перебував з нагоди Дня захисника та річниці визволення Маріуполя, а також для участі в інвестиційному форумі та зустрічей з місцевими жителями і військовими на передовій.

Двічі Зеленський відвідував Івано-Франківську, Житомирську, Миколаївську, Харківську, Одеську і рідну Дніпропетровську область.

По одному разу Президент їздив у Закарпатську, Тернопільську, Рівненську, Черкаську, Запорізьку, Херсонську і Київську області.

Зокрема, в Житомирі один раз Зеленський перебував разом з білоруським Президентом Олександром Лукашенком, оскільки там проходив Форум регіонів України та Білорусі, а другий - проводив нараду про незаконну вирубку лісів та видобуток бурштину.

В ряді інших областей Президент проводив наради з проблемних питань.

Наприклад, в Ужгороді він провів нараду щодо облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури, в Одесі - щодо розвитку морських портів, а в Тернополі - спиртової галузі.

У Київській області Зеленський взяв участь в церемонії здачі-прийому нового безпечного конфайнмента (об'єкт "Укриття") над зруйнованим енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанціі.

Також в ході регіональних візитів Президент представив новопризначених голів 12 обласних державних адміністрацій.

Водночас у 8 областях глава держави поки не був з візитом: у Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Сумській.

За аналогічний період з кінця травня по кінець грудня 2018 року Порошенко здійснив також 30 регіональних візитів у 18 областей України.

Як повідомляли Українські Новини, в ході візиту до Дніпропетровської області Зеленський уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим про його відставку, а в ході візиту до Івано-Франківської області Зеленський вимагав від депутата Іванчука побудувати дорогу за власний рахунок.

В Закарпатській області Зеленський відчитав митників за Iphone при маленькій зарплаті, а в Київській області Зеленський обізвав розбійником і вигнав з зустрічі секретаря Бориспільської міськради.

В ході поїздки у Донецьку область Зеленський заявив добровольцям, що він не лох і наказав прибрати зброю.

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