Зеленський за регіональними поїздками не поступається Порошенку

Крім 12 закордонних візитів Президента, не включаючи Оман, Володимир Зеленський здійснив 30 робочих візитів до 16 областей України в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

Найінтенсивнішим в плані робочих поїздок по Україні для Президента був липень, коли він відвідав 12 областей.

Перший свій регіональний візит Зеленський здійснив у перший тиждень після інавгурації в Луганську область 27 травня.

Він побував на передовій та оглянув позиції і побутові умови військових в Станиці Луганській.

Всього в травні-грудні Президент тричі відвідав цю область, в тому числі один раз спільно з на той час Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Також 3 рази він був з робочим візитом у Львівській області.

В один з таких візитів Зеленський відвідав економічний тренінг "Слуги народу" в Трускавці.

Найчастіше Президент їздив в Донецьку область - 5 разів.

Там він перебував з нагоди Дня захисника та річниці визволення Маріуполя, а також для участі в інвестиційному форумі та зустрічей з місцевими жителями і військовими на передовій.

Двічі Зеленський відвідував Івано-Франківську, Житомирську, Миколаївську, Харківську, Одеську і рідну Дніпропетровську область.

По одному разу Президент їздив у Закарпатську, Тернопільську, Рівненську, Черкаську, Запорізьку, Херсонську і Київську області.

Зокрема, в Житомирі один раз Зеленський перебував разом з білоруським Президентом Олександром Лукашенком, оскільки там проходив Форум регіонів України та Білорусі, а другий - проводив нараду про незаконну вирубку лісів та видобуток бурштину.

В ряді інших областей Президент проводив наради з проблемних питань.

Наприклад, в Ужгороді він провів нараду щодо облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури, в Одесі - щодо розвитку морських портів, а в Тернополі - спиртової галузі.

У Київській області Зеленський взяв участь в церемонії здачі-прийому нового безпечного конфайнмента (об'єкт "Укриття") над зруйнованим енергоблоком №4 Чорнобильської атомної електростанціі.

Також в ході регіональних візитів Президент представив новопризначених голів 12 обласних державних адміністрацій.

Водночас у 8 областях глава держави поки не був з візитом: у Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Сумській.

За аналогічний період з кінця травня по кінець грудня 2018 року Порошенко здійснив також 30 регіональних візитів у 18 областей України.

Як повідомляли Українські Новини, в ході візиту до Дніпропетровської області Зеленський уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим про його відставку, а в ході візиту до Івано-Франківської області Зеленський вимагав від депутата Іванчука побудувати дорогу за власний рахунок.

В Закарпатській області Зеленський відчитав митників за Iphone при маленькій зарплаті, а в Київській області Зеленський обізвав розбійником і вигнав з зустрічі секретаря Бориспільської міськради.

В ході поїздки у Донецьку область Зеленський заявив добровольцям, що він не лох і наказав прибрати зброю.