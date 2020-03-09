В зараженій коронавірусом Німеччині зафіксували перші смертельні випадки

В той час, як в Ірані випустили 70 тисяч ув'язнених у рамках захисту в'язниць від коронавірусу, в Німеччині зафіксували перші смертельні випадки від коронавирусної пневмонії. Про це передає видання Bild з посиланням на місцеву владу.

Наголошується, що смерть зафіксували в окрузі Хайнсберг (федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія).

Пізніше повідомили про смерть 89-річної мешканки міста Ессен.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти. Шість осіб загинуло.

Крім того, Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус.

Також коронавірусом в Польщі заразилися 16 осіб, 170 госпіталізовані з підозрою на вірус.

у першого в Україні зараженого коронавірусом повторно діагностували захворювання а, в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з симптомами коронавірусу.

Моз не підтвердив коронавірус у 20 осіб і станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок COVID-19.

Тим часом, Кіровоградська область обмежила проведення масових заходів через коронавірус до 1 квітня.