Коронавирусом в Польше заразились 16 человек, 170 госпитализированы с подозрением на вирус

В то время, как в Украине у первого зараженного коронавирусом повторно диагностировали заболевание, количество заболевших в Польше возросло до 16. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны, передает Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что первый случай зафиксирован в городе Краков. Новых зараженных также обнаружили в Рацибуже. Остальные пациенты находятся в Варшаве, Зеленой Гуре, Щецине, Оструде и Вроцлаве.

Двое из заболевших людей пожилого возраста, и находятся в тяжелом состоянии.

В то же время более 170 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, четыре тысячи человек находятся на домашнем карантине.

Как сообщали Українські Новини, Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса.

Кроме того, из-за коронавируса кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий до 1 апреля.

Тем временем в Украине официально подтвердили только один случай заражения коронавирусом.