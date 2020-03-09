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09 марта 2020, понедельник, 16:59 92
Мир 2020-03-09T17:00:07+02:00
Українські Новини
Коронавирусом в Польше заразились 16 человек, 170 госпитализированы с подозрением на вирус

Коронавирусом в Польше заразились 16 человек, 170 госпитализированы с подозрением на вирус

Елизавета Кесельман
Польша, Минздрав Польши, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Польше
Коронавирус в Китае.Фото: chinadaily
Коронавирус в Китае.Фото: chinadaily

В то время, как в Украине у первого зараженного коронавирусом повторно диагностировали заболевание, количество заболевших в Польше возросло до 16. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны, передает Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что первый случай зафиксирован в городе Краков. Новых зараженных также обнаружили в Рацибуже. Остальные пациенты находятся в Варшаве, Зеленой Гуре, Щецине, Оструде и Вроцлаве.

Двое из заболевших людей пожилого возраста, и находятся в тяжелом состоянии.

В то же время более 170 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, четыре тысячи человек находятся на домашнем карантине.

Как сообщали Українські Новини, Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса.

Кроме того, из-за коронавируса кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий до 1 апреля.

Тем временем в Украине официально подтвердили только один случай заражения коронавирусом.

А в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.

 
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