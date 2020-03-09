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  • Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло
09 марта 2020, понедельник, 18:45 51
Европа 2020-03-09T18:46:02+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло

Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло

Таня Войтюк
Коронавирус, Тюремный бунт, коронавирус в Италии, Коронавирус в мире
Коронавирус.Фото: chinadaily
Коронавирус.Фото: chinadaily

В то время как количество заразившихся коронавирусом в мире достигло 109 207 случаев, в Италии шесть человек погибли во время тюремных беспорядков, которые возникли из-за ограничений по визитам к заключенным, введенных для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Италии заключенные устроили бунт в северном городе Модена из-за того, что им сообщили об остановке визитов в тюрьму. Считается, что по крайней мере двое из погибших имели передозировку наркотиками. 

Бунт начался в воскресенье, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать. Им сказали, что родственники и друзья не смогут посещать их из-за мер борьбы с коронавирусом.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов.

Всего, по данным Reuters, заключенные в четырех итальянских тюрьмах восстали из-за новых правил, призванных помочь сдержать коронавирус. Введение новых правил, которые включают запрет на свидания с родственниками, привело к хаосу в тюрьмах Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии.

В то же время заключенным было разрешено связываться с посетителями по телефону или другими дистанционными способами. В результате беспорядков несколько сотрудников тюрем получили ранения.

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