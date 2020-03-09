Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло

В то время как количество заразившихся коронавирусом в мире достигло 109 207 случаев, в Италии шесть человек погибли во время тюремных беспорядков, которые возникли из-за ограничений по визитам к заключенным, введенных для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Италии заключенные устроили бунт в северном городе Модена из-за того, что им сообщили об остановке визитов в тюрьму. Считается, что по крайней мере двое из погибших имели передозировку наркотиками.

Бунт начался в воскресенье, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать. Им сказали, что родственники и друзья не смогут посещать их из-за мер борьбы с коронавирусом.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов.