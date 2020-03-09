Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло

В то время как количество заразившихся коронавирусом в мире достигло 109 207 случаев, в Италии шесть человек погибли во время тюремных беспорядков, которые возникли из-за ограничений по визитам к заключенным, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает "Европейская правда". В Италии заключенные устроили бунт в северном городе Модена из-за того, что им сообщили об остановке визитов в тюрьму. Считается, что по крайней мере двое из погибших имели передозировку наркотиками. Бунт начался в воскресенье, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать. Им сказали, что родственники и друзья не смогут посещать их из-за мер борьбы с коронавирусом. Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов. Всего, по данным Reuters, заключенные в четырех итальянских тюрьмах восстали из-за новых правил, призванных помочь сдержать коронавирус. Введение новых правил, которые включают запрет на свидания с родственниками, привело к хаосу в тюрьмах Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии. В то же время заключенным было разрешено связываться с посетителями по телефону или другими дистанционными способами. В результате беспорядков несколько сотрудников тюрем получили ранения. Как сообщали Українські Новини, Катар запретил въезд туристам из 14 стран из-за коронавируса. В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.