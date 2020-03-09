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09 марта 2020, понедельник, 14:33 234
Общество 2020-03-09T15:50:53+02:00
Українські Новини
Кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса до 1 апреля

Кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса до 1 апреля

Таня Войтюк
Кировоградская область, Массовые мероприятия, Коронавирус, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса
В Кировоградской области ограничили проведения массовых мероприятий. Фото: Госпогранслужба
В Кировоградской области ограничили проведения массовых мероприятий. Фото: Госпогранслужба

Количество заразившихся коронавирусом в мире достигло 109 207 случаев в связи с чем большинство регионов, в том числе и Украины, ограничивают массовые мероприятия. Так, спортивные  и другие мероприятия временно запретили в КНУ им. Шевченко, а сегодня кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса до 1 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"На территории области ограничили проведение культурно-творческих, образовательных и спортивных мероприятий в период с 9 марта по 1 апреля", - сказано в сообщении.

В Кировоградской области ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19 пока не зарегистрировано. В случае распространения эпидемии больных будут принимать две госпитальные базы – Кировоградская областная больница и Центральная городская больница в Кропивницком.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав не подтвердил коронавирус у 20 человек и по состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19.

Ранее в Украине зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Черновицкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса.

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