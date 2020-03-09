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09 марта 2020, понедельник, 10:44 83
Мир 2020-03-09T10:44:35+02:00
Українські Новини
Катар запретил въезд туристам из 14 стран из-за коронавируса

Катар запретил въезд туристам из 14 стран из-за коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

С сегодняшнего дня Катар временно запретил въезд туристам из 14 стран в качестве меры предосторожности против эпидемии коронавируса, которым заразились уже 109 тыс. человек по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Так, под запрет попали следующие страны: Китай, Египет, Индия, Иран, Ирак, Ливан, Бангладеш, Непал, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Шри-Ланка, Сирия и Таиланд.

Также Национальный авиаперевозчик Qatar Airways уже приостановил полеты в и из Италии.

В воскресение власти Катара сообщили о новых трех случаях заражения Covid-19. Таким образом общее количество инфицированных достигло 15 человек.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом

Тем временем количество новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 8 марта, составляет 3 112 человек. А количество жертв коронавируса увеличилось до 3 816 человек (222 человека за сутки). В Италии количество зараженных растет стремительнее, чем в Южной Корее и приближается ко второму месту после Китая с 7 375 заболевшими (за сутки 1492 новых случая), погибли 366 человек.

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