Катар запретил въезд туристам из 14 стран из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Катар временно запретил въезд туристам из 14 стран в качестве меры предосторожности против эпидемии коронавируса, которым заразились уже 109 тыс. человек по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Так, под запрет попали следующие страны: Китай, Египет, Индия, Иран, Ирак, Ливан, Бангладеш, Непал, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Шри-Ланка, Сирия и Таиланд.

Также Национальный авиаперевозчик Qatar Airways уже приостановил полеты в и из Италии.

В воскресение власти Катара сообщили о новых трех случаях заражения Covid-19. Таким образом общее количество инфицированных достигло 15 человек.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

Тем временем количество новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 8 марта, составляет 3 112 человек. А количество жертв коронавируса увеличилось до 3 816 человек (222 человека за сутки). В Италии количество зараженных растет стремительнее, чем в Южной Корее и приближается ко второму месту после Китая с 7 375 заболевшими (за сутки 1492 новых случая), погибли 366 человек.