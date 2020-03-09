Из-за коронавируса в Иране выпустили 70 тысяч заключенных

В то время, как от коронавируса по всему миру вылечились более 62 тысяч человек, в Иране из-за распространения вируса временно освободили 70 тысяч человек. Об этом передает агентство Tasnim.

Отмечается, что покинуть тюрьму резрешили заключенным с сопутствующими заболеваниями. Как заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, подобные меры были приняты, чтобы освобожденные из тюрьмы заключенные не создали угрозу для общества.

Кроме того, председатель Верховного суда призвал власти страны поддержать медперсонал, который "сражается с вирусом на передовой", и решить вопрос с нехваткой необходимого медоборудования.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу.

Тем временем, из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло.