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  • Из-за коронавируса в Иране выпустили 70 тысяч заключенных
09 марта 2020, понедельник, 18:57 19
Мир 2020-03-09T18:57:45+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса в Иране выпустили 70 тысяч заключенных

Из-за коронавируса в Иране выпустили 70 тысяч заключенных

Елизавета Кесельман
Иран, Коронавирус, тюрьмы, коронавирус в Иране
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как от коронавируса по всему миру вылечились более 62 тысяч человек, в Иране из-за распространения вируса временно освободили 70 тысяч человек. Об этом передает агентство Tasnim.

Отмечается, что покинуть тюрьму резрешили заключенным с сопутствующими заболеваниями. Как заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, подобные меры были приняты, чтобы освобожденные из тюрьмы заключенные не создали угрозу для общества.

Кроме того, председатель Верховного суда призвал власти страны поддержать медперсонал, который "сражается с вирусом на передовой", и решить вопрос с нехваткой необходимого медоборудования.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу. 

Тем временем, из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло.

        

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