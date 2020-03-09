В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса

Помимо того, что у первого зарзившегося в Украине мужчины повторно диагностировали коронавирус, сегодня, 9 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного пациента. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что мужчина вернулся из страны, где был зафиксирован случай COVID-19. Мужчина имеет признаки инфекционного заболевания. Также сообщается, что результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, еще не готовы.

В ОГА подчеркнули, что результаты тестов на коронавирус у шестерых жителей Черновицкой области не подтвердились, как и у контактных лиц.

У мужчины в Черновцах пдозревают коронавирус

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине усилили план антикризисных мер по борьбе с коронавирусом.

Тем временем Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину, у которого схожие симптомы с коронавирусом.

Также МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом.