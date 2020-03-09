У первого в Украине зараженного коронавирусом повторно диагностировали заболевание

После того, как 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом у мужчины в Черновицкой области, его результаты повторного теста на коронавирус дали положительный результат. Об этом сообщает UA: Буковина со ссылкой на замглавы Черновицкой ОГА Наталью Гусак.

"39-летнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.

По ее словам, у мужчины колеблется температура до 37,6 градусов.

Отмечается, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение. 11 марта пациента осмотрит врач Всемироной организации здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, у больного коронавирусом жителя Черновцов наблюдаются температурные скачки, но состояние стабильное.

Ранее стало известно про инфицированного коронавирусом жителя Черновцов и его семью. Изначально жена мужчины находилась в самоизоляции без симптомов заболевания. Однако после бунта соседей жену больного коронавирусом госпитализировали.