подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
08 марта 2020, воскресенье, 13:50 188
Медицина 2020-03-08T13:51:59+02:00
Українські Новини
Коронавирус у 20 человек не подтвердился, - Минздрав

Коронавирус у 20 человек не подтвердился, - Минздрав

Валерия Драгомирова
Минздрав, Исследование, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Исследование 20 образцов на коронавирусную инфекцию, жертвами которой стали 3594 человека по всему миру, показало отрицательный результат.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19.
В вирусологической референс-лаборатории ЦОС исследованы все 20 доставленных образцов материалов, в том числе 6 были отобраны от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных.

Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено.

Как сообщали Українські Новини, 7 человек были госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

Ранее в Украине зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции.

Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.
Черновицкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения решила направить своих экспертов в Украину в связи с тревожной ситуацией, вызванной распространением коронавируса Covid-19.

Больше новостей о: Минздрав Исследование Коронавирус коронавирус в Украине

Минздрав запустил Telegram-бота для ответов на воп...
47% опрошенных "Левада-центром" россиян относятся ...
Папа Римский проведет воскресную службу в режиме о...
В Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтве...
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний
Новости
Коронавирус у 20 человек не подтвердился, - Минздрав 13:50
Женский марш
В Киеве проходит женский марш. Яркие фото 13:31
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний 12:51
В Японии пропал украинский спортсмен Алексей Борисенко 12:20
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
больше новостей
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
Индексация пенсий начнется с 1 апреля: в Минсоцполитики рассказали, кому повысят выплаты в 2020 10:15 Инфографика
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий 05:30
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день, - опрос 10:46
Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть 21:14
больше новостей
Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день, - опрос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok