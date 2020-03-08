Коронавирус у 20 человек не подтвердился, - Минздрав

Исследование 20 образцов на коронавирусную инфекцию, жертвами которой стали 3594 человека по всему миру, показало отрицательный результат.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.



По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19.

В вирусологической референс-лаборатории ЦОС исследованы все 20 доставленных образцов материалов, в том числе 6 были отобраны от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных.



Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено.



Как сообщали Українські Новини, 7 человек были госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.



Ранее в Украине зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции.



Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Черновицкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса.



Всемирная организация здравоохранения решила направить своих экспертов в Украину в связи с тревожной ситуацией, вызванной распространением коронавируса Covid-19.