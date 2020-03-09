В єдиній країні Європи, де не було коронавірусу, зафіксували два випадки захворювання

Зазначається, що міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну виступить із заявою для преси о 18:00 за місцевим часом. Детальну інформацію відомство не оприлюднило.

Як повідомляли "Українські Новини", у зараженій коронавірусом Німеччині зафіксували перші смертельні випадки.

Крім того, коронавірусом в Польщі заразилися 16 осіб, 170 госпіталізовані з підозрою на вірус.

Також у першого в Україні зараженого коронавірусом повторно діагностували захворювання, а в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з симптомами коронавіруса.

Тим часом, в Ірані випустили 70 тисяч ув'язнених у рамках захисту в'язниць від коронавіруса.

МОЗ не підтвердив коронавірус у 20 осіб і станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок COVID-19.