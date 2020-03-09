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  • В єдиній країні Європи, де не було коронавірусу, зафіксували два випадки захворювання
09 березня 2020, понеділок, 19:58 8
Європа 2020-03-09T20:02:20+02:00
Українські Новини
В єдиній країні Європи, де не було коронавірусу, зафіксували два випадки захворювання

В єдиній країні Європи, де не було коронавірусу, зафіксували два випадки захворювання

Елизавета Кесельман
Кіпр, Європа, коронавірус в Європі, Коронавірус на Кіпрі
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

В той час, як у ВООЗ заявили, що загроза коронавірусу стає цілком реальною, на Кіпрі, який був єдиною країною Європи, де не було епідемії, зафіксували перші два випадки зараження коронавірусною пневмонією. Про це передає CNA.

Зазначається, що міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну виступить із заявою для преси о 18:00 за місцевим часом. Детальну інформацію відомство не оприлюднило.

Як повідомляли "Українські Новини", у зараженій коронавірусом Німеччині зафіксували перші смертельні випадки.

Крім того, коронавірусом в Польщі заразилися 16 осіб, 170 госпіталізовані з підозрою на вірус.

Також у першого в Україні зараженого коронавірусом повторно діагностували захворювання, а в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з симптомами коронавіруса.

Тим часом, в Ірані випустили 70 тисяч ув'язнених у рамках захисту в'язниць від коронавіруса.

МОЗ не підтвердив коронавірус у 20 осіб і станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок COVID-19.

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