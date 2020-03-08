В Европе только в одной стране не зафиксировали коронавирус

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 26 странах Европейского Союза зафиксировали случаи коронавируса COVID-2019, единственной страной без инфицированных остается Кипр. Об этом информирует "Европейская правда".

Последними среди стран ЕС о первых случаях заражения коронавирусом заявили Болгария и Мальта.

Самая крупная вспышка вируса в Европе, как известно, зафиксирована в Италии - там умерли 233 человека, более 5000 заразились. Далее по количеству больных следуют Германия и Франция.

Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Черногории, Албании и Турции. Накануне стало известно о первых случаях заболевания в Боснии и Сербии.

В то время, как количество заболевших коронавирусом по всему миру приближается к отметке 100 тысяч, в Ватикане зафиксировали первый случай заражения смертельной пневмонией.

Как сообщали Українські Новини, 7 человек были госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.