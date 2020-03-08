подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
08 марта 2020, воскресенье, 21:21 2456
Общество 2020-03-08T21:21:29+02:00
Українські Новини
В Европе только в одной стране не зафиксировали коронавирус

В Европе только в одной стране не зафиксировали коронавирус

Ольга Фандорина
Кипр, Коронавирус, коронавирус в Европе, Коронавирус в мире
Данные по коронавирусу 8 марта. Карта: gisanddata.maps.arcgis
Данные по коронавирусу 8 марта. Карта: gisanddata.maps.arcgis

По данным  Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 26 странах Европейского Союза зафиксировали случаи коронавируса COVID-2019, единственной страной без инфицированных остается Кипр. Об этом информирует "Европейская правда".

Последними среди стран ЕС о первых случаях заражения коронавирусом заявили Болгария и Мальта.

Самая крупная вспышка вируса в Европе, как известно, зафиксирована в Италии - там умерли 233 человека, более 5000 заразились. Далее по количеству больных следуют Германия и Франция.

Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Черногории, Албании и Турции. Накануне стало известно о первых случаях заболевания в Боснии и Сербии.

В то время, как количество заболевших коронавирусом по всему миру приближается к отметке 100 тысяч, в Ватикане зафиксировали первый случай заражения смертельной пневмонией.

Как сообщали Українські Новини, 7 человек были госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

Больше новостей о: Кипр Коронавирус коронавирус в Европе Коронавирус в мире

На Марш женщин пришли 2 тысячи человек, мероприятие прошло спокойно
Коронавирус у 20 человек не подтвердился, - Минздрав
Новости
Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность 21:52
В Европе только в одной стране не зафиксировали коронавирус 21:21
Боевики подбили ракетой грузовик ВСУ, есть погибший и раненые 20:51
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Сегодня ночью в Киеве ожидается сильный туман 20:17
больше новостей
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
Индексация пенсий начнется с 1 апреля: в Минсоцполитики рассказали, кому повысят выплаты в 2020 10:15 Инфографика
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий 05:30
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть 21:14
больше новостей
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и пожелал осуществления всех желаний
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok