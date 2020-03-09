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09 марта 2020, понедельник, 19:27 96
Мир 2020-03-09T19:27:40+02:00
Українські Новини
В зараженной коронавирусом Германии зафиксировали первые смертельные случаи

В зараженной коронавирусом Германии зафиксировали первые смертельные случаи

Елизавета Кесельман
Германия, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Германии
Коронавирус. Фото: TUT.BY
Коронавирус. Фото: TUT.BY

В то время, как в Иране выпустили 70 тысяч заключенных в рамках защиты тюрем от коронавируса, в Германии зафиксировали первые смертельные случаи от ккоронавирусной пневмонии. Об этом передает издание Bild со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что смерть зафиксировали в округе Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Позднее сообщили о смерти 89-летней жительницы города Эссен.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло.

Кроме того, Катар запретил въезд туристам из 14 стран из-за коронавируса.

Также коронавирусом в Польше заразились 16 человек, 170 госпитализированы с подозрением на вирус

У первого в Украине зараженного коронавирусом повторно диагностировали заболевание, а в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса.

Минздрав не подтвердил коронавирус у 20 человек и по состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19.

Тем временем, Кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса до 1 апреля.

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