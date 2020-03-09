В зараженной коронавирусом Германии зафиксировали первые смертельные случаи

В то время, как в Иране выпустили 70 тысяч заключенных в рамках защиты тюрем от коронавируса, в Германии зафиксировали первые смертельные случаи от ккоронавирусной пневмонии. Об этом передает издание Bild со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что смерть зафиксировали в округе Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Позднее сообщили о смерти 89-летней жительницы города Эссен.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло.

Кроме того, Катар запретил въезд туристам из 14 стран из-за коронавируса.

Также коронавирусом в Польше заразились 16 человек, 170 госпитализированы с подозрением на вирус.

У первого в Украине зараженного коронавирусом повторно диагностировали заболевание, а в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса.

Минздрав не подтвердил коронавирус у 20 человек и по состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован 1 случай COVID-19.

Тем временем, Кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса до 1 апреля.