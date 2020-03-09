Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной, - ВОЗ

В ВОЗ уже неоднократно призывали готовиться к пандемии, но быстрое распространение нового коронавируса по всему миру делает ее вероятность намного выше.

Об этом на пресс-конференции в Женеве 9 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.



"Сейчас, когда коронавирус упрочил позиции в столь многих странах, угроза пандемии стала вполне реальной. Но это должна быть первая в истории контролируемая пандемия. В конечном счете, мы не беспомощны перед коронавирусом. Наше главное преимущество в том, что все решения, которые принимаются на уровне правительств, общин, семей, отдельных лиц, могут повлиять на траекторию развития эпидемии", – сказал Гебрейесус.



Общее количество стран, где выявлены заболевшие, не является главным фактором, но оно подтверждает потенциал коронавируса.

По словам директора ВОЗ, 70% из более чем 80 000 инфицированных в Китае выздоровели и выписались из больниц. Он заявил, что "Китай контролирует свою эпидемию", и призвал мировое сообщество "не сдаваться" в борьбе с распространением заболевания.



Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.



Как сообщали Українські Новини, в марте в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа и также добавили, что температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов.