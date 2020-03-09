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09 марта 2020, понедельник, 19:35 127
Мир 2020-03-09T19:36:51+02:00
Українські Новини
Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной, - ВОЗ

Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной, - ВОЗ

Таня Войтюк
ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Вспышка коронавируса, Коронавирус в мире
Данные по коронавирусу 9 марта. Карта: gisanddata.maps.arcgis
Данные по коронавирусу 9 марта. Карта: gisanddata.maps.arcgis

В ВОЗ уже неоднократно призывали готовиться к пандемии, но быстрое распространение нового коронавируса по всему миру делает ее вероятность намного выше. 

Об этом на пресс-конференции в Женеве 9 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.


"Сейчас, когда коронавирус упрочил позиции в столь многих странах, угроза пандемии стала вполне реальной. Но это должна быть первая в истории контролируемая пандемия. В конечном счете, мы не беспомощны перед коронавирусом. Наше главное преимущество в том, что все решения, которые принимаются на уровне правительств, общин, семей, отдельных лиц, могут повлиять на траекторию развития эпидемии", – сказал Гебрейесус.

Общее количество стран, где выявлены заболевшие, не является главным фактором, но оно подтверждает потенциал коронавируса.

По словам директора ВОЗ, 70% из более чем 80 000 инфицированных в Китае выздоровели и выписались из больниц. Он заявил, что "Китай контролирует свою эпидемию", и призвал мировое сообщество "не сдаваться" в борьбе с распространением заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Как сообщали Українські Новини, в марте в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа и также добавили, что температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов.

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