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06 березня 2020, пʼятниця, 10:48 34
Судова влада 2020-03-06T11:09:23+02:00
Українські Новини
В. о генпрокурора став Чумак

В. о генпрокурора став Чумак

Ярина Вацяк
Генпрокурор, Віктор Чумак, Відставка Рябошапки, відставка генпрокурора
Віктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak
Віктор Чумак Фото: Facebook Viktor Chumak

Заступник генпрокурора Віктор Чумак призначений виконуючим обов'язки генерального прокурора після того, Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в офісі генпрокурора.

"Чумака призначено в. о", - сказав він.

За його словами, Чумак призначений рішенням керівництва офісу генерального прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник генпрокурора Віталій Касько подав у відставку.

Рябошапка представив звіт про свою роботу на посади у Верховній Раді під час позачергового засідання а потім пішов, відмовившись відповідати на запитання нардепів, на засіданні у четвер, 5 березня. Водночас Рябошапка в Раді скаржився Андрію Богдану і невідомій дівчині. Журналісти сфотографували його листування.

Президент Володимир Зеленський згоден, що Генеральний прокурор не показав результату своєї роботи, тому має залишити посаду.

Також стало відомо, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді обговорювала кандидатуру депутата парламенту від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, юриста "Кварталу 95" Сергія Іонушаса на посаду генерального прокурора на зборах 3 березня.

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